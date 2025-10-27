Accueil » Le OnePlus 15 est officiel en Chine : un tournant pour la fin d’octobre !

Le OnePlus 15 est officiel en Chine : un tournant pour la fin d’octobre !

C’est officiel : le OnePlus 15 vient d’être présenté, d’abord en Chine, avant un lancement mondial attendu à la mi-novembre. OnePlus semble prêt à frapper fort avec un smartphone équilibré entre puissance brute, autonomie record et design repensé.

La marque promet une expérience haut de gamme sans compromis — puissance brute, écran révolutionnaire et autonomie record.

OnePlus 15 : Un écran jamais vu sur un smartphone

La face avant du OnePlus 15 impressionne par son écran 6,78 pouces 1,5K AMOLED LTPO aux bordures ultra-fines de seulement 1,15 mm. La marque parle d’une immersion totale grâce à un taux de rafraîchissement record de 165 Hz, compatible avec des applications comme WeChat, QQ, Xiaohongshu ou Weibo à haute fréquence d’affichage.

C’est aussi le premier écran « Oriental » de troisième génération — une technologie développée en interne sur la chaîne de production d’affichage scientifique de OnePlus. Le panneau bénéficie de la certification DisplayMate A++, du matériau luminescent X3 et de la puce d’affichage P3, surpassant même les normes de référence du secteur.

Autre innovation : le mode « True Hardware 1nit Dark Night », premier du genre sur Android. Il offre une luminosité ultra-faible, un contraste précis et une fatigue oculaire réduite, grâce à un flicker inférieur à 0,12 SVM et une baisse matérielle de la lumière bleue. Il s’agit du premier écran certifié « Little Gold Label » pour la protection des yeux.

Et bonne nouvelle : le OnePlus 15 abandonne les écrans incurvés pour un design plat, plus pratique et plus robuste.

Performances : Snapdragon 8 Elite Gen 5 et refroidissement spatial

Le cœur du OnePlus 15 est le Snapdragon 8 Elite Gen 5, le processeur Android le plus rapide de fin 2025. Déjà impressionnante sur le OnePlus 13, la série Elite gagne encore en vitesse et en efficacité énergétique. Cette puce est épaulée par jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.1.

Le système de refroidissement « Glacier Cooling » inaugure un matériau inédit en acier ultra-fin « déchirable à la main », augmentant la surface de dissipation de 43 %. Il s’appuie aussi sur un aérogel supercritique de qualité aérospatiale, dérivé des moteurs de fusées, pour garder le téléphone frais même en jeu.

Le smartphone embarque une batterie de 7 300 mAh, un chiffre impressionnant pour un smartphone. Elle promet une autonomie étendue, que ce soit pour le jeu, la vidéo ou les tâches lourdes — tout en gardant une recharge ultra-rapide à 120 W (contre 100 W sur le modèle précédent). Une performance que même Apple et Samsung n’ont pas encore égalée.

Selon OnePlus :

+1 604 mAh en 30 minutes de charge,

de charge, +5 000 mAh en seulement 13 minutes ,

, et 6 heures de streaming avec 5 minutes de recharge.

Design : une esthétique « Dune Aesthetic » élégante et futuriste

Le nouveau design s’inspire des dunes naturelles, combinant équilibre visuel (50:50), bords plats et finitions métalliques haut de gamme.

Sand Dune : finition « Primary Color Nanometal Process », élégante et lumineuse

: finition « Primary Color Nanometal Process », élégante et lumineuse Absolute Black : verre mat soyeux exclusif « Fully Matte Silk Glass »

: verre mat soyeux exclusif « Fully Matte Silk Glass » Misty Purple : verre « Dual-Dimensional Flowing » offrant des reflets doux et apaisants

Le cadre métallique, les coins dorés et les lignes symétriques donnent une prise en main stable et un aspect premium.

Le smartphone est certifié IP66/IP68/IP69/IP69K pour la résistance à l’eau et à la poussière, intègre un vibreur X-axis haute performance, des haut-parleurs stéréo et un port USB-C 3.2 Gen1.

Photo : triple capteur de 50 mégapixels et vidéo Dolby Vision

OnePlus intègre la technologie LUMO Condensed Light Imaging d’OPPO avec un capteur principal Sony 50 mégapixels (1/1,56 ») stabilisé optiquement (OIS).

La configuration comprend :

un ultra grand-angle 50 mégapixels (116°) ,

ultra grand-angle 50 (116°) un téléobjectif périscopique 50 mégapixels (3,5x, équiv. 85 mm) ,

téléobjectif périscopique 50 (3,5x, équiv. 85 mm) et la prise en charge de la vidéo 4K 120 fps Dolby Vision et jusqu’à 8K .

Le module photo est épaulé par des algorithmes issus des flagships d’OPPO pour des clichés plus naturels, détaillés et équilibrés.

La caméra frontale 32 mégapixels permet des vidéos jusqu’en 4K 60 fps.

Fin du partenariat avec Hasselblad

Le OnePlus 15 tourne la page de la collaboration avec Hasselblad et inaugure le nouveau moteur « DetailMax ». Celui-ci devra prouver qu’il peut égaler, voire surpasser, la qualité de traitement d’image signée Hasselblad — avec des couleurs fidèles, une plage dynamique étendue et des clichés professionnels sans effort.

Adieu au curseur d’alerte

C’est peut-être la décision la plus controversée : le fameux Alert Slider disparaît. À sa place, un « Plus Key » personnalisable capable d’exécuter diverses actions.

Une évolution pratique, mais qui risque de déplaire aux fidèles de la marque.

Prix et disponibilité

Version Prix Chine Équivalent approx. 12 Go + 256 Go 3 999 ¥ ~ 485 € 16 Go + 256 Go 4 299 ¥ ~ 520 € 12 Go + 512 Go 4 599 ¥ ~ 555 € 16 Go + 512 Go 4 899 ¥ ~ 595 € 16 Go + 1 To 5 399 ¥ ~ 650 €

Les précommandes sont ouvertes dès maintenant en Chine, et la commercialisation débute le 28 octobre.

Le lancement mondial, incluant la France, est prévu mi-novembre, faisant du OnePlus 15 le premier smartphone du pays équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5. En attendant son lancement mondial, le OnePlus 15 s’annonce déjà comme un flagship redoutable, voire un « flagship killer » digne de l’ADN de la marque.