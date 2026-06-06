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Pixel Watch 5 : la future montre de Google apparaît dans une base de certification

Pixel Watch 5 : la future montre de Google apparaît dans une base de certification

La Pixel Watch 5 se rapproche doucement de son lancement. Plusieurs nouveaux numéros de modèle attribués à la prochaine montre connectée de Google viennent d’apparaître dans la base de certification indienne BIS.

Les références repérées — G0F3Y, G1XJ6, G25QD et GFW3R — pourraient correspondre aux différentes variantes de taille et de connectivité, notamment Wi-Fi et LTE.

Un lancement attendu avec les Pixel 11

Google présente habituellement ses nouvelles Pixel Watch aux côtés de ses smartphones Pixel haut de gamme. La Pixel Watch 5 devrait donc logiquement accompagner la future série Pixel 11 plus tard cette année. La certification ne révèle pas encore de caractéristiques techniques, mais elle confirme que la montre avance dans les étapes réglementaires avant sa commercialisation.

Cette apparition intervient après une fuite particulièrement étrange : en mai, un supposé prototype de Pixel Watch 5 aurait été retrouvé au fond de l’océan près de Saint-Martin.

Les photos montraient une montre portant la mention Pixel Watch 5, avec plusieurs capteurs santé indiqués au dos, dont la fréquence cardiaque, la SpO2, la température cutanée et l’UWB.

Un possible passage à une puce Tensor

La principale nouveauté pourrait venir de l’intérieur. Des rumeurs évoquent l’abandon de la plateforme Snapdragon W5 au profit d’une puce Tensor conçue par Google.

Si cela se confirme, la Pixel Watch 5 pourrait gagner en intégration logicielle, en efficacité énergétique et en fonctions IA, même sans changement majeur de design.