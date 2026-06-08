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Xbox Series X25 : Microsoft célèbre les 25 ans de Xbox avec une console verte translucide

Xbox Series X25 : Microsoft célèbre les 25 ans de Xbox avec une console verte translucide

Microsoft joue la carte de la nostalgie. Lors du Xbox Games Showcase 2026, la marque a dévoilé la Xbox Series X25 Limited Edition, une version collector de sa console inspirée directement de la première Xbox lancée en 2001.

Avec sa coque verte translucide, cette édition spéciale rend hommage à l’esthétique « OG Green » devenue culte auprès des premiers fans de la marque.

Une Xbox Series X au design rétro

Sur le plan technique, la Xbox Series X25 reprend les caractéristiques de la Xbox Series X standard. Elle conserve donc 1 To de stockage, les performances de la console actuelle et la compatibilité avec l’écosystème Xbox moderne.

La différence se joue surtout dans le design. Microsoft ajoute une coque translucide verte, un logo anniversaire des 25 ans et un symbole Xbox qui s’illumine en vert à l’allumage.

Une manette collector assortie

La console sera accompagnée de la Wireless Controller X 25 Special Edition. Elle adopte elle aussi une finition verte translucide laissant apparaître certains composants internes. Les boutons ABXY reprennent les couleurs classiques de la première Xbox, renforçant le clin d’œil à l’héritage de la marque.

Microsoft indique que cette manette sera également vendue séparément.

Une sortie prévue en novembre

La Xbox Series X25 Limited Edition sera proposée en bundle avec sa manette dans certains marchés dès novembre 2026. Le prix et la date d’ouverture des précommandes n’ont pas encore été communiqués.

Avec cette édition anniversaire, Microsoft ne cherche pas seulement à vendre une console collector. La marque rappelle surtout que Xbox fête 25 ans d’identité, de communautés et de mémoire gaming — avec un vert translucide qui parle immédiatement à toute une génération de joueurs.