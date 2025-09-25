Snapdragon 8 Elite Gen 5 : Qualcomm frappe fort pour surpasser Apple sur Android

À l’occasion du Snapdragon Summit 2025, organisé à Maui, Qualcomm a officiellement présenté sa nouvelle puce haut de gamme pour smartphones Android : le Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Successeur du Snapdragon 8 Elite, ce SoC nouvelle génération promet des performances significativement boostées, tant en calcul qu’en graphismes et en intelligence artificielle. Avec ce modèle, Qualcomm entend clairement rivaliser avec l’A19 Pro d’Apple, non seulement sur les benchmarks, mais surtout sur les usages réels.

Un nouveau cœur Oryon pour plus de puissance et d’efficacité

Au cœur de cette nouvelle puce, on retrouve la troisième génération du CPU Oryon, conçu pour combiner puissance brute et efficacité énergétique. Si le cœur de la puce repose sur la troisième génération du processeur Oryon, avec :

Deux cœurs « prime » cadencés jusqu’à 4,6 GHz,

Et six cœurs performance jusqu’à 3,62 GHz.

Qualcomm affirme que cette architecture permet un gain de 20 % en performances et une amélioration jusqu’à 35 % de l’efficacité énergétique par rapport à la génération précédente.

Les premiers tests Geekbench, notamment sur le Xiaomi 17, confirment ces progrès avec des scores atteignant 3 705 en single-core et 11 228 en multi-core.

Des résultats qui placent la puce au niveau de l’Apple A19 Pro en monocœur, et même légèrement au-dessus en multicœur.

Un GPU Adreno plus rapide, pensé pour le ray tracing

Le processeur graphique Adreno a lui aussi été revu à la hausse. Il délivre une amélioration de 23 % des performances graphiques, avec des fréquences accrues pour mieux prendre en charge les jeux les plus exigeants, notamment ceux utilisant le ray tracing.

En parallèle, la puce consomme moins d’énergie, avec jusqu’à 20 % de gain en efficacité sur la partie graphique. Un combo idéal pour les smartphones gaming et les applications multimédia intensives.

Un NPU Hexagon dopée à l’IA

L’intelligence artificielle prend une place centrale dans cette génération. La nouvelle NPU Hexagon affiche un gain de 37 % en débit de traitement pour les tâches IA sur l’appareil. Elle permet notamment des usages avancés comme l’édition générative de contenu, l’analyse contextuelle d’image ou la personnalisation continue de l’expérience utilisateur.

Associée au Snapdragon Sensing Hub, cette puce rend possible une IA embarquée plus réactive, capable d’apprendre et de s’adapter au fil du temps, sans nécessiter de connexion cloud permanente.

Un bond en avant pour la photo et la vidéo

Qualcomm mise aussi sur l’image. Le processeur de signal d’image (ISP) du Gen 5 prend désormais en charge le codec APV (Advanced Professional Video), permettant une capture vidéo 8K quasi sans perte. Le traitement vidéo devient « computational », c’est-à-dire piloté image par image par l’intelligence artificielle, afin d’optimiser automatiquement la mise au point, l’exposition et la balance des blancs en temps réel.

Cette avancée positionne clairement la puce comme un allié des créateurs de contenu mobile, de plus en plus exigeants sur la qualité vidéo.

Connectivité de nouvelle génération avec le modem X85

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 intègre le modem 5G X85, déjà présenté plus tôt cette année. Il prend en charge à la fois les bandes sub-6 GHz et mmWave, avec une amélioration notable sur la latence en jeu. Grâce au Wi-Fi boosté par l’IA, Qualcomm annonce une latence réduite de 50 %, de quoi séduire les gamers et les streameurs.

Un lancement imminent sur les flagships Android

Plus d’une douzaine de fabricants ont déjà prévu d’intégrer le Snapdragon 8 Elite Gen 5 dans leurs prochains modèles. Le Xiaomi 17 sera le premier à l’adopter, suivi de près par des smartphones comme l’iQOO 15, le OnePlus 15, les Galaxy S26, ou encore des marques comme Vivo, Honor, ROG, Realme, Redmi, ZTE, Sony, et bien d’autres.

L’objectif est clair : offrir une expérience Android de nouvelle génération, fluide, rapide, intelligente, et enfin capable de concurrencer — voire de surpasser — les derniers iPhone sur tous les plans.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5, arme ultime de l’Android haut de gamme ?

Avec cette cinquième génération, Qualcomm ne se contente plus de suivre Apple. L’entreprise veut imposer sa vision du smartphone de demain, mêlant puissance de calcul, graphismes de haute volée, intelligence artificielle embarquée et photographie computationnelle.

Reste à voir comment les constructeurs exploiteront cette puissance dans leurs prochains flagships. Mais une chose est sûre : avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm envoie un message fort à l’ensemble du marché mobile.