Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : un design plus fluide et un nouveau module photo « en pilule »

Le célèbre leaker Ice Universe a encore frappé. Sur X, il a publié des photos côte à côte de protections d’écran comparant le Galaxy S25 Ultra et le futur Galaxy S26 Ultra, dévoilant plusieurs changements subtils mais notables dans le design du prochain flagship de Samsung.

Galaxy S26 Ultra : Un design plus arrondi et légèrement plus haut

Les images montrent clairement que le Galaxy S26 Ultra adoptera des coins plus arrondis, s’éloignant du design anguleux « Note » qui caractérisait encore le S25 Ultra. « Le Galaxy S26 Ultra devient plus doux dans ses lignes, mais reste moins arrondi qu’un iPhone 17 Pro Max », précise Ice Universe.

Dimensions attendues :

Galaxy S25 Ultra : 162,8 x 77,6 x 8,9 mm, pour un poids de 219 g

Galaxy S26 Ultra : 163,4 x 77,9 x ~9,0 mm (avec module photo), pour un poids de 217 g

L’écran resterait un 6,9 pouces AMOLED LTPO 120 Hz, mais avec des coins d’affichage plus courbés et des bords légèrement affinés.

D’autres changements esthétiques à venir

D’après les précédents rapports :

Le Galaxy S26 Ultra serait plus fin dans sa structure mais légèrement plus épais au niveau du bloc photo .

. Samsung adopterait un nouveau module photo « en pilule » regroupant trois des quatre capteurs principaux.

regroupant trois des quatre capteurs principaux. Le dos resterait en verre dépoli, mais avec une finition plus douce inspirée du Galaxy Z Fold 7.

« Pris séparément, ces changements semblent mineurs. Ensemble, ils donnent au S26 Ultra une identité visuelle plus fluide et moderne », résume Ice Universe.

Sous le capot : plus de puissance, mais à quel prix ?

Côté performances, le Galaxy S26 Ultra embarquerait le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (ou le Exynos 2600 en Europe et Corée, selon les dernières fuites), une nouvelle génération de capteurs photo, dont un capteur de 200 mégapixels amélioré et un téléobjectif retravaillé, et une optimisation de la dissipation thermique pour la capture vidéo et le jeu intensif.

Mais, ces améliorations ont un coût. Selon un récent rapport, le prix des composants essentiels — processeurs, modules caméra et mémoire LPDDR5 — a bondi de 8 à 16 % cette année.

Prix attendus :

Galaxy S25 Ultra : 1 299 dollars

Galaxy S26 Ultra : 1 349 à 1 399 dollars (estimation), + 50 à 100 dollars

Un design moins « Note », plus universel

Samsung semble vouloir adoucir l’esthétique de la gamme Ultra pour la rapprocher du style des Galaxy S classiques — voire du design plus fluide de l’iPhone. Ce repositionnement vise à moderniser la silhouette du modèle phare tout en le différenciant de ses prédécesseurs souvent jugés « trop techniques ».

Le Galaxy S26 Ultra ne bouleversera pas tout, mais il pourrait marquer un raffinement du design et de l’expérience : plus harmonieux, plus léger, et sans doute plus cher.

L’annonce est attendue le 25 février 2026, lors d’un Galaxy Unpacked organisé à San Francisco.