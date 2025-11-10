Accueil » Galaxy S26 et S26 Plus : Samsung réserve les vraies nouveautés à la version Ultra

Galaxy S26 et S26 Plus : Samsung réserve les vraies nouveautés à la version Ultra

Alors que la plupart des fuites récentes concernaient le Galaxy S26 Ultra, un nouveau rapport signé SmartPrix révèle de nouveaux détails sur les modèles standard et Plus de la future série Galaxy S26.

Et contrairement à ce que certains espéraient, Samsung jouerait plutôt la carte de la continuité.

Galaxy S26 : Peu d’évolutions matérielles pour les capteurs photo

Selon les dernières informations issues de firmwares internes, les Galaxy S26 et S26 Plus conserveraient en grande partie la même configuration photo que leurs prédécesseurs.

Le Galaxy S26 aurait toujours un capteur principal de 50 mégapixels, mais désormais remplacé par un nouvel ISOCELL S5KGNG. Même taille de capteur que sur le Galaxy S25, donc un impact limité sur la qualité d’image, mais des optimisations de traitement d’image sont attendues grâce au nouveau capteur et au futur Snapdragon 8 Elite Gen 5.

En outre, le Galaxy S26 se vantera d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. Samsung aurait finalement abandonné l’idée d’un nouveau capteur 50 mégapixels. Les deux modèles conserveraient le Sony IMX564 de 12 mégapixels, déjà présent sur plusieurs générations de Galaxy S.

Enfin, le téléobjectif (x3) serait l’unique véritable nouveauté matérielle : un passage de 10 mégapixels à 12 mégapixels, avec le capteur ISOCELL S5K3LD, le même que celui pressenti sur le S26 Ultra.

Même autonomie, nouveau codec vidéo

Les fichiers de firmware mentionnent des batteries inchangées :

4 300 mAh pour le Galaxy S26,

4 900 mAh pour le Galaxy S26 Plus.

Mais, il y a une bonne nouvelle : les deux modèles devraient enfin profiter du codec vidéo APV (Advanced Professional Video) jusqu’ici exclusif à la version Ultra. Ce mode permet d’enregistrer en 4K 60 FPS sur les caméras avant et arrière — une fonctionnalité très attendue par les créateurs de contenu.

Sortie prévue et rumeurs futures

La série Galaxy S26 est attendue pour février 2026, lors du traditionnel événement Samsung Unpacked. Et selon certaines rumeurs, elle pourrait être suivie plus tard dans l’année par un modèle extra-fin, encore plus élancé que le S25 Edge, attendu pour fin 2026.

Samsung semble réserver les vraies nouveautés matérielles à son Galaxy S26 Ultra, tandis que les Galaxy S26 et S26 Plus se concentreront sur la stabilité, l’optimisation logicielle et la vidéo avancée.

Une approche conservatrice, certes, mais qui pourrait séduire les utilisateurs à la recherche de performances éprouvées et d’une meilleure expérience photo-vidéo sans surcoût Ultra.