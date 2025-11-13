Anthropic investit 50 milliards de dollars dans l’infrastructure IA américaine

Anthropic a annoncé un plan d’investissement colossal de 50 milliards de dollars pour renforcer l’infrastructure informatique américaine.

Ce projet, réalisé en partenariat avec la plateforme cloud Fluidstack, vise à construire plusieurs centres de données à travers le pays, avec des sites déjà confirmés au Texas et à New York — et « d’autres à venir ».

Anthropic: Des datacenters pour soutenir la croissance de Claude

Selon Anthropic, les nouveaux centres entreront en service progressivement à partir de 2026 et devraient créer environ 800 emplois directs.

L’objectif est double : répondre à la demande croissante pour son assistant IA Claude, et soutenir la recherche de pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle.

« Cette expansion est essentielle pour maintenir nos recherches à la frontière du possible et garantir la performance et la sécurité de Claude à long terme », indique la société dans son communiqué.

Un investissement stratégique aligné avec la politique technologique américaine

Anthropic affirme que ce projet s’inscrit dans le cadre de l’AI Action Plan du gouvernement Trump, qui vise à préserver le leadership technologique des États-Unis en matière d’intelligence artificielle et à renforcer les capacités domestiques dans ce secteur clé.

Ces nouveaux datacenters seront construits sur le modèle de centres énergétiquement efficaces et modulables, capables d’héberger les architectures d’IA les plus avancées.

Une course à l’infrastructure IA sans précédent

Anthropic rejoint ainsi la liste des géants technologiques qui misent massivement sur l’infrastructure IA :

OpenAI et SoftBank ont annoncé en janvier leur projet « Stargate », d’une valeur estimée à 500 milliards de dollars, avec un premier site au Texas.

Meta, de son côté, a déjà engagé 600 milliards de dollars dans le développement d’infrastructures et de centres de données aux États-Unis.

Cette course à la puissance de calcul illustre la dépendance croissante des modèles d’IA générative à des ressources matérielles massives et spécialisées.

Une réponse à la demande explosive en puissance de calcul

Anthropic souligne que cet investissement « est nécessaire pour répondre à la demande croissante » générée par Claude — son modèle de langage rival de ChatGPT — utilisé par des millions d’entreprises et de particuliers dans le monde.

Les nouveaux centres de données permettront d’augmenter la capacité de calcul pour l’entraînement et l’inférence des modèles, de réduire la latence pour les utilisateurs, et d’assurer une meilleure souveraineté technologique pour ses clients américains.

Perspective

Cette annonce confirme que la nouvelle bataille de l’IA se joue sur le terrain de l’infrastructure. Alors que les modèles deviennent plus puissants et plus coûteux à exécuter, la maîtrise des centres de calcul haute performance devient un atout stratégique national.

Avec ce plan à 50 milliards de dollars, Anthropic se positionne non seulement comme un acteur majeur de l’IA, mais aussi comme un pilier de la souveraineté numérique américaine face à la compétition mondiale.