Accueil » Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max : la nouvelle ère de l’ultra-premium chez Xiaomi

Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max : la nouvelle ère de l’ultra-premium chez Xiaomi

Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max : la nouvelle ère de l’ultra-premium chez Xiaomi

Après avoir lancé le Xiaomi 17, Xiaomi dévoile aujourd’hui deux nouveaux modèles qui élèvent encore les standards de la téléphonie mobile : les Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max.

Plus puissants, plus intelligents et dotés de doubles écrans AMOLED 120 Hz, ces smartphones incarnent l’alliance ultime entre design, innovation et performance.

Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max : Un écran avant époustouflant, un écran arrière intelligent

Le Xiaomi 17 Pro intègre un écran principal OLED LTPO 1.5K de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et des bords ultrafins de seulement 1,18 mm.

Il est accompagné d’un écran secondaire AMOLED de 2,7 pouces, placé à l’arrière pour les notifications dynamiques, la personnalisation et les selfies avec le module principal.

Le Xiaomi 17 Pro Max va encore plus loin avec un écran OLED LTPO 2K de 6,9 pouces, protégé par le nouveau Xiaomi Shield Glass 3.0, offrant une clarté accrue et une meilleure efficacité énergétique. À l’arrière, un écran AMOLED de 2,9 pouces affiche jusqu’à 3500 nits.

Dynamic Back Display: un écran arrière vivant et utile

L’écran secondaire intègre le Dynamic Back Display, qui permet d’afficher :

Des fonds d’écran IA dynamiques

Des animaux virtuels interactifs (comme le panda « Pangda »)

Des notifications en temps réel (vols, musique, VTC…)

Des QR codes ou notes épinglées

Des selfies avec le capteur principal

Avec la coque exclusive, le smartphone se transforme même en console de jeu rétro, pour un mode « console portable » inédit.

Photographie Leica nouvelle génération

La série Xiaomi 17 Pro inaugure un nouveau système Leica Summilux, incluant un capteur principal Light Fusion 950L 50 mégapixels (1/1,28 ») avec ouverture f/1.67 et Hyper OIS.

Le Xiaomi 17 Pro propose un téléobjectif macro inversé, tandis que le Xiaomi 17 Pro Max embarque un périscope 5x avec capteur 1/2 », ouverture f/2.6 et technologie HDR matérielle.

Les deux modèles incluent aussi un ultra grand-angle 50 mégapixels, une caméra frontale 50 mégapixels, l’enregistrement 8K, et des capacités IA de traitement d’image avancées.

Batterie à haute densité, recharge rapide universelle

Xiaomi 17 Pro : 6300 mAh

Xiaomi 17 Pro Max : 7500 mAh

Les batteries adoptent une architecture en L haute densité au silicium (16 %), assurant une compacité et une autonomie record. Les deux modèles prennent en charge :

Recharge filaire 100 W

Recharge sans fil 50 W

Recharge inversée filaire et sans fil 22,5 W

Norme 100W PPS universelle

Ils sont aussi compatibles UWB pour une intégration fluide avec les voitures connectées.

Spécifications techniques clés

Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

RAM : Jusqu’à 16 Go LPDDR5X

Stockage : Jusqu’à 1 To UFS 4.1

Système : HyperOS 3

Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS double bande, USB-C 3.2, IP68

Audio : Quatre micros, haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, Hi-Res Audio

Capteur d’empreintes ultrasonique, capteur infrarouge

Prix et disponibilité (Chine)

Modèle Configuration Prix Xiaomi 17 Pro 12 Go + 256 Go 4 999 ¥ (~ 600 euros) Xiaomi 17 Pro 12 Go + 512 Go 5 299 ¥ (~ 635 euros) Xiaomi 17 Pro 16 Go + 512 Go ¥5,599 (~ 670 euros) Xiaomi 17 Pro 16 Go + 1 To ¥5,999 (~ 720 euros) Xiaomi 17 Pro Max 12 Go + 512 Go 5 999 ¥ (~ 720 euros) Xiaomi 17 Pro Max 16 Go + 512 Go 6 299 ¥ (~ 755 euros) Xiaomi 17 Pro Max 16 Go + 1 To 6 999 ¥ (~ 840 euros)

Les précommandes sont déjà ouvertes en Chine, avec une mise en vente officielle prévue pour le 27 septembre. Une disponibilité mondiale est attendue dans les prochains mois.