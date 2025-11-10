Accueil » Xiaomi 17 Ultra : un monstre photo se prépare avec un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels

Xiaomi s’apprête à frapper un grand coup sur le marché du haut de gamme. Selon de récentes fuites de Digital Chat Station (DCS), le Xiaomi 17 Ultra — successeur du 14 Ultra — est en phase finale de certification en Chine et pourrait être officialisé avant la fin de l’année 2025.

Et comme toujours, c’est sur le terrain de la photographie que la marque compte écraser la concurrence.

Une nouvelle génération d’optique : capteur principal LOFIC et zoom périscopique 200 mégapixels

D’après DCS, le Xiaomi 17 Ultra embarquera :

Un capteur principal géant avec une ouverture f/1.6,

Appuyé par la technologie LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), qui améliore la gestion de la lumière et réduit les reflets sur les images,

Une ouverture effective équivalente à f/4.5, pour des performances accrues en basse lumière.

Mais la véritable star serait le téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, offrant :

Un zoom moyen et longue distance exceptionnel,

Une ouverture équivalente à f/8.6,

Et une optique propriétaire “Full-Lens Optical System” de Xiaomi, optimisée pour la netteté et la précision de la mise au point.

En clair, Xiaomi promet une expérience photo professionnelle sur smartphone, capable de rivaliser avec les systèmes optiques dédiés.

La combinaison des quatre modules offrirait une plage focale complète, du grand-angle à un zoom extrême, tout en garantissant des transitions optiques sans perte grâce au traitement interne du capteur.

Design et écran : raffinement et puissance

Côté design, le Xiaomi 17 Ultra conserverait un écran plat OLED 2K de 6,9 pouces à 120 Hz, un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, et une nouvelle disposition circulaire du bloc photo, plus symétrique et mieux intégrée que celle du 14 Ultra.

Les coloris pressentis incluent or, noir, blanc et violet, confirmant son positionnement ultra-premium.

Fiche technique pressentie

Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM / Stockage : Jusqu’à 16 Go LPDDR6 / 1 To UFS 4.0

Batterie : Non précisée (probablement 5 000 mAh+)

Charge : HyperCharge (120 W attendus)

Audio : Haut-parleurs stéréo + moteur haptique renforcé

Sécurité : Capteur d’empreinte ultrasonique sous l’écran

Coloris : Or, Noir, Blanc, Violet

OS : Android 16 avec HyperOS 2.0

LOFIC : la clé des performances nocturnes

La technologie LOFIC n’est pas qu’un simple mot marketing. Il s’agit d’un système de capteurs empilés avec condensateur latéral permettant de capturer davantage de lumière, réduire la surexposition, et préserver les détails dans les hautes lumières.

Combinée à l’ouverture f/1.6, elle pourrait placer le Xiaomi 17 Ultra parmi les meilleurs photophones nocturnes du marché, surpassant même le Galaxy S26 Ultra et l’iPhone 17 Pro Max en sensibilité.

Le Xiaomi 17 Ultra s’annonce comme un titan de la photo mobile, combinant innovation optique, puissance brute et design haut de gamme.

Si les promesses se confirment, il pourrait bien devenir le nouveau roi du photophone — une réponse directe au Galaxy S26 Ultra et à l’iPhone 17 Pro Max.

Avec une date de lancement estimée fin 2025 en Chine, sa sortie internationale est prévue au premier trimestre 2026.