iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 17 Pro Max : quel est le vrai roi des flagships en 2025 ?

Avec le lancement de son Xiaomi 17 Pro Max, le géant chinois vient bousculer l’univers Android haut de gamme. En face, Apple mise sur l’iPhone 17 Pro Max, son modèle le plus premium, pour séduire les adeptes d’iOS. Deux philosophies, deux écosystèmes, mais un objectif commun : dominer le marché des flagships.

Alors, qui sort vainqueur de ce choc technologique ? Voici le comparatif complet.

Écran : un duel en très grand format

Les deux smartphones misent sur des dalles OLED de 6,9 pouces, mais Xiaomi frappe fort :

Xiaomi 17 Pro Max : écran AMOLED LTPO 1.5K, jusqu’à 3 500 nits de luminosité , 120 Hz, PWM haute fréquence + DC Dimming, protégé par le Xiaomi Shield Glass .

: écran AMOLED LTPO 1.5K, jusqu’à , 120 Hz, PWM haute fréquence + DC Dimming, . iPhone 17 Pro Max : écran OLED 120 Hz (ProMotion), nouvelle technologie Ceramic Shield 2 pour plus de résistance, mais luminosité un peu inférieure.

Bonus Xiaomi : un second écran de 2,9 pouces à l’arrière, avec taux de rafraîchissement 120 Hz, utile pour les selfies ou les notifications.

Performances : Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs A19 Pro

Côté puissance brute :

Xiaomi 17 Pro Max : premier à intégrer le Snapdragon 8 Elite Gen 5 , quasi équivalent à l’A19 Pro d’Apple selon les benchmarks.

: premier à intégrer le , quasi équivalent à l’A19 Pro d’Apple selon les benchmarks. iPhone 17 Pro Max : la puce A19 Pro reste une référence en efficacité énergétique et gestion thermique (grâce à une chambre à vapeur inédite chez Apple).

Les deux offrent des performances exceptionnelles en jeu, multitâche, et IA, mais Xiaomi pourrait avoir l’avantage sur les longues sessions grâce à un meilleur système de refroidissement.

Autonomie & Recharge : Xiaomi prend de l’avance

Là où Xiaomi écrase la concurrence :

Xiaomi 17 Pro Max : batterie 7 500 mAh , recharge 100W filaire et 50W sans fil .

7 500 mAh 100W filaire 50W sans fil iPhone 17 Pro Max : batterie estimée à 5 088 mAh , recharge plus lente (Apple ne communique toujours pas sur les chiffres exacts).

Pour les gros utilisateurs ou les voyageurs, l’autonomie du Xiaomi fait clairement la différence.

Photo : Apple affine, Xiaomi innove avec Leica

iPhone 17 Pro Max : triple capteur 48 mégapixels optimisé Apple avec stabilisation avancée, ProRes , Log , HDR et colorimétrie fidèle.

: triple capteur 48 mégapixels optimisé Apple avec stabilisation avancée, , , HDR et colorimétrie fidèle. Xiaomi 17 Pro Max : triple capteur 50 m égapixels, téléobjectif 5x périscopique , optimisation logicielle Leica pour une signature colorimétrique premium.

Xiaomi mise sur les zooms et le rendu artistique, tandis que Apple continue de dominer en vidéo grâce à ses outils pros.

Prix : Xiaomi frappe très fort

Xiaomi 17 Pro Max : à partir de 4 999 yuan (≈ 700 $) pour 12 Go + 256 Go.

4 999 yuan (≈ 700 $) iPhone 17 Pro Max : à partir de 1 199 $ pour la version de base.

Le gap de près de 500 $ entre les deux modèles joue fortement en faveur de Xiaomi, surtout pour les utilisateurs Android à la recherche d’un flagship abordable.

Deux monstres, deux visions

Critère Xiaomi 17 Pro Max iPhone 17 Pro Max Écran ✅ Plus lumineux + écran secondaire Excellente colorimétrie Performances Équivalent à l’A19 Pro ✅ Optimisation logicielle iOS Batterie ✅ 7 500 mAh + charge ultra rapide Bonne autonomie, mais lente recharge Photo Leica, zoom puissant ✅ Vidéo pro + stabilisation Apple Prix ✅ Rapport qualité/prix imbattable Ecosystème premium Apple

Verdict : le Xiaomi 17 Pro Max s’impose comme le flagship Android le plus complet pour son prix, tandis que l’iPhone 17 Pro Max reste un monstre d’optimisation dans l’univers Apple.

Tout dépendra de votre OS préféré… mais le rapport qualité-prix penche clairement côté Xiaomi cette année.