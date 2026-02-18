Accueil » Xiaomi 17 en Europe : lancement le 28 février 2026, prix et modèles attendus (sans versions Pro à écran arrière)

Xiaomi 17 en Europe : lancement le 28 février 2026, prix et modèles attendus (sans versions Pro à écran arrière)

Pendant que les fuites sur le Xiaomi 18 s’accumulent, l’Europe s’apprête (enfin) à accueillir la génération précédente. Et cette arrivée tardive pourrait se faire… plus tôt que prévu. D’après Dealabs, la série Xiaomi 17 serait attendue le 28 février 2026, soit juste avant le Mobile World Congress, qui se tient du 2 au 5 mars à Barcelone.

Un lancement avant le MWC : Xiaomi rejoue sa partition… en accélérant le tempo

Ce calendrier colle à une stratégie déjà rodée : Xiaomi aime profiter de la semaine MWC pour capter l’attention sans forcément « s’effacer » derrière le salon. En 2025, la marque avait d’ailleurs organisé un lancement global le 2 mars (période MWC) pour sa précédente génération.

Si le 28 février se confirme, Xiaomi avancerait encore la fenêtre — un changement logique dans un premier trimestre 2026 saturé d’annonces.

Une gamme plus simple en Europe : adieu les modèles à écran arrière

Le point le plus frustrant pour les fans « curieux » : l’Europe n’aurait pas droit aux Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max, ceux qui se distinguent en Chine par un écran secondaire arrière (« Magic Back Screen »). Dealabs indique que la sortie européenne se limiterait au Xiaomi 17 et au Xiaomi 17 Ultra, sans les variantes à dos « dynamique ».

En filigrane, c’est un choix pragmatique : simplifier la gamme, réduire le risque industriel et concentrer le marketing sur les deux modèles les plus lisibles (base + Ultra).

Prix et configurations : 999 € pour le Xiaomi 17, 1 499 € pour l’Ultra

Toujours selon les informations compilées par Dealabs, voici le pricing attendu :

Xiaomi 17 :

12/256 Go : 999 €

12/512 Go : 1 099 €

Couleurs évoquées : noir, vert, rose, bleu

Xiaomi 17 Ultra

16/512 Go : 1 499 €

16 Go/1 To : 1 699 €

Couleurs évoquées : blanc, vert, noir

Les montants sont cohérents avec le positionnement européen habituel de Xiaomi sur le modèle Ultra : une zone « quasi iPhone Pro Max », assumée, où la marque mise sur la photo et la fiche technique pour justifier le ticket d’entrée.

Xiaomi sacrifie le « wow » du Pro pour sécuriser l’Ultra

Ce scénario raconte une chose : Xiaomi veut une gamme plus compacte, plus premium, plus rentable sur le marché européen. Les modèles Pro/Pro Max à écran arrière font parler — mais ils complexifient aussi la production, les stocks et la communication. En Europe, le modèle Ultra est la vitrine qui tire l’image (et les marges). Le Xiaomi 17 « standard », lui, sert de porte d’entrée haut de gamme autour de 1 000 €.

Reste une inconnue majeure : la disponibilité réelle et les offres de lancement. Xiaomi a historiquement compensé ses prix « catalogue » par des bundles et des promos agressives au lancement. Si le printemps 2026 s’annonce aussi chargé (Samsung, Apple, Google), ces incitations pourraient redevenir l’arme décisive.