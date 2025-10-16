Accueil » Xiaomi 17 Pro : L’écran arrière n’est plus un gadget, il est la clé du succès record de Xiaomi

Il aura fallu quatre ans à Xiaomi pour concrétiser pleinement son concept d’écran arrière sur smartphone. Avec les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max, la marque chinoise réintroduit cette idée inaugurée avec le Mi 11 Ultra, mais cette fois, elle semble y croire vraiment.

Xiaomi 17 Pro : Le retour du double écran, version 2025

Lors d’un récent livestream, le président de Xiaomi, Lu Weibing, a confirmé que les prochains smartphones de la marque conserveront ce design à double affichage, tout en annonçant une augmentation des investissements R&D dans les années à venir.

Selon Lu, plus d’un milliard de yuans (environ 130 M€) ont été investis dans le développement de cette technologie.

Le résultat : un écran AMOLED secondaire de 2,1 pouces aussi performant que l’écran principal.

Fréquence LTPO de 120 Hz,

Protection Dragon Crystal Glass,

Compatibilité HDR,

et luminosité record de 3 500 nits.

Un véritable petit bijou technologique logé directement dans le module photo.

Un carton monumental en Chine

Ce pari semble largement récompensé par les ventes. La série Xiaomi 17 a pulvérisé les records en Chine, devenant la gamme de smartphones la plus vendue de 2025, tous segments confondus.

En cinq minutes à peine, le téléphone a battu les records de ventes au lancement. Le Xiaomi 17 Pro Max a établi un nouveau record de ventes journalières pour un smartphone domestique. Les ventes globales ont augmenté de 20 % par rapport à la génération précédente. Et, la série Pro a tout simplement triplé ses ventes.

Un succès qui prouve que le double écran n’est pas qu’un gadget marketing.

Plus qu’un gadget : un outil intelligent et pratique

L’écran arrière du Xiaomi 17 Pro va bien au-delà de la simple esthétique. Il permet de consulter les notifications, répondre à des appels, afficher un aperçu en temps réel des photos, ou encore faire apparaître des animaux de compagnie virtuels et fonds d’écran IA dynamiques.

Mais, il a aussi des usages plus concrets au quotidien : afficher des codes de retrait de repas, billets électroniques, ou itinéraires de voyage.

Et ce n’est qu’un début : Lu Weibing a annoncé l’arrivée prochaine d’une fonction de traduction en temps réel directement sur l’écran arrière, prévue avant la fin octobre, avec de mises à jour mensuelles à suivre.