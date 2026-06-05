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Xiaomi 18 Pro Max : double caméra de 200 mégapixels et batterie 8 500 mAh en fuite

Xiaomi 18 Pro Max : double caméra de 200 mégapixels et batterie 8 500 mAh en fuite

Le Xiaomi 18 Pro Max commence à se dévoiler comme l’un des smartphones photo les plus ambitieux de 2026. Selon Digital Chat Station, le futur flagship grand format de Xiaomi miserait sur une configuration photo particulièrement musclée, avec deux capteurs de 200 mégapixels.

Un capteur principal de 200 mégapixels avec technologie LOFIC

Le module principal utiliserait un capteur de 200 mégapixels au format 1/1,28 pouce. La grande nouveauté viendrait de la technologie LOFIC de nouvelle génération, pensée pour améliorer la plage dynamique et mieux gérer les scènes difficiles, notamment les forts contrastes et les contre-jours.

Le Xiaomi 18 Pro Max intégrerait aussi un téléobjectif de 200 mégapixels au format 1/1,56 pouce, avec un zoom autour de 3x et une ouverture proche de f/2.4.

Ce module prendrait en charge la photo téléobjectif, les gros plans et la macrophotographie.

Selon la fuite, le capteur et l’optique auraient été entièrement redessinés.

Une fiche technique très agressive

Les précédentes rumeurs évoquent également un écran plat de 6,9 pouces, un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, une batterie d’environ 8 500 mAh, une recharge filaire de 100 W, une recharge sans fil 50 W et HyperOS 4 basé sur Android 17.

Le smartphone pourrait aussi conserver l’écran secondaire arrière, transformé en fenêtre intelligente alimentée par l’IA.

Avec le Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi semble vouloir pousser tous les curseurs au maximum : photo, batterie, puissance et IA. Le double capteur de 200 mégapixels pourrait devenir son principal argument face aux futurs Oppo Find X10 Ultra, Vivo X500 Ultra et iPhone 18 Pro Max. Reste à voir si Xiaomi parviendra à transformer cette fiche technique spectaculaire en vraie cohérence photographique au quotidien.