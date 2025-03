Xiaomi 15 Ultra : le roi de la photo mobile est arrivé chez nous !

Le Xiaomi 14 Ultra faisait partie de nos smartphones préférés pour la photographie en 2024, et nous attendions donc avec impatience son successeur. Heureusement, le jour tant attendu est enfin arrivé, car Xiaomi a lancé le Xiaomi 15 Ultra ainsi qu’une version mondiale du Xiaomi 15 lors du MWC 2025.

Les deux modèles partagent plusieurs caractéristiques, à savoir le puissant processeur Snapdragon 8 Elite, la recharge filaire de 90W, et une certification IP68. Les deux smartphones fonctionnent sous HyperOS 2, basé sur Android 15, et ce logiciel apporte des fonctionnalités activées par l’IA telles que l’assistance à l’écriture, les traductions, les transcriptions, l’agrandissement d’images, l’élimination des reflets, et bien plus encore.

Cependant, le Xiaomi 15 Ultra se distingue sur le papier par des spécifications plus impressionnantes.

Xiaomi 15 Ultra : Un appareil photo attaché à un téléphone

Le modèle Xiaomi 15 Ultra est avant tout axé sur l’expérience photo, et il propose sans doute le meilleur matériel photo de 2025. Le smartphone est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels d’une taille de 1 pouce (LYT-900, f/1.63), d’un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels (JN5, f/2.2), d’un objectif 3x de 50 mégapixels (IMX858, f/1.8, mise au point macro à 10 cm), et d’un impressionnant capteur périscope de 200 mégapixels (HP9, f/2.6).

Xiaomi affirme que ce capteur de 200 mégapixels est capable de zooms sans perte de qualité de 200 mm (~8,6x) et 400 mm (~17,2x), mais l’histoire nous montre que cela est probablement sans perte uniquement en termes de résolution. Vous pouvez également vous attendre à un appareil photo selfie de 32 mégapixels.

Cependant, une évolution notable par rapport à l’année dernière est l’absence d’ouverture variable sur le capteur principal. Cela signifie moins de contrôle sur les effets de profondeur de champ, la mise au point et la capture de la lumière par rapport au modèle précédent.

Un design à deux tons

Comme le modèle Ultra de l’année dernière, Xiaomi propose également un grip optionnel pour l’appareil photo. Ce grip comprend un adaptateur pour filtre de 67 mm, un bouton de déclenchement et une batterie de 2 000 mAh.

Les autres spécifications importantes incluent un écran OLED Quad HD+ de 6,73 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 5 410 mAh, la recharge sans fil de 80 W, un capteur d’empreintes ultrasoniques, le Bluetooth 6.0 et le Wi-Fi 7. Ce qui est particulièrement notable, c’est que la batterie est nettement plus petite que celle du modèle chinois, qui dispose d’une batterie de 6 000 mAh.

Le Xiaomi 15 Ultra dispose également du Xiaomi Shield Glass 2.0 à l’avant, d’un cadre en aluminium et d’un dos au design similaire à celui d’un appareil Leica. Vous n’aimez pas ce look ? Pas de souci, vous pouvez aussi choisir parmi les options de couleurs Noire ou Blanche.

Xiaomi 15 : Le meilleur petit téléphone de 2025 ?

Si vous préférez un téléphone plus petit, alors le Xiaomi 15 est fait pour vous, car il est à peu près de la même taille que le Google Pixel 9. Le téléphone possède un écran OLED de 6,36 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (2 670 x 1 200, luminosité maximale de 3 200 nits), ce qui est bien plus petit que la plupart des autres smartphones Android haut de gamme.

Mais Xiaomi n’a pas fait de compromis sur la capacité de la batterie. Le téléphone dispose d’une batterie en silicium-carbone de 5 240 mAh, légèrement plus grande que celle du Galaxy S25 Ultra (5,000 mAh). Il est également accompagné d’une recharge filaire de 90 W et d’une recharge sans fil de 50 W.

Le Xiaomi 15 est équipé d’un système de triple caméra de 50 mégapixels. Vous y trouverez un capteur principal de 50 mégapixels (1/1,31 pouce, f/1.62), un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom 2,6x (1/12,76 pouce, f/2.0, prise en charge du mode macro) et un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels (1/2,76 pouce, f/2.2). L’appareil est doté d’un capteur frontal de 32 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Parmi les autres caractéristiques notables, on retrouve le Bluetooth 6.0, un scanner d’empreintes ultrasoniques et le Wi-Fi 7.

En plus de la certification IP68, le Xiaomi 15 dispose de la protection Shield Glass à l’avant et d’un cadre en aluminium. Cependant, la société a indiqué à Android Authority que l’arrière du téléphone est équipé de verre standard, ce qui pourrait poser problème en cas de chute accidentelle. Quoi qu’il en soit, le téléphone sera disponible en noir, blanc, vert et argent liquide.

Tarifs et disponibilité de la série Xiaomi 15

Le modèle Xiaomi 15 standard commence à partir de 1 003 € pour la version 12 Go/256 Go. De son côté, le Xiaomi 15 Ultra commence à partir de 1 403 € pour la version 16 Go/512 Go.

Xiaomi a également annoncé plusieurs autres produits lors de cet événement, notamment la série Pad 7, la montre Watch S4 et la Smart Band 9 Pro. L’entreprise a également dévoilé les Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi, les premiers écouteurs intégrant la technologie XPAN de Qualcomm.