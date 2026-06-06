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Xiaomi 18 Pro : l’écran arrière passerait à 4 pouces et deviendrait une vraie fenêtre IA

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Xiaomi semble vouloir transformer l’écran secondaire de ses smartphones Pro en bien plus qu’un simple gadget. Selon le leaker Smart Pikachu, le futur Xiaomi 18 Pro intégrerait un écran arrière de 4 pouces, contre 2,7 pouces sur le Xiaomi 17 Pro.

Une évolution majeure qui pourrait changer l’usage de cette surface secondaire.

Xiaomi 18 Pro : Un écran arrière beaucoup plus ambitieux

D’après la fuite, ce nouvel écran profiterait d’une forte luminosité, d’une haute densité de pixels, de grands angles arrondis, de protection de la confidentialité, et une meilleure lisibilité au quotidien.

Sur le Xiaomi 17 Pro, l’écran arrière proposait déjà une définition de 572 x 904 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un pic de luminosité de 3 500 nits. Avec une diagonale de 4 pouces, Xiaomi disposerait d’un espace bien plus confortable.

Une interface secondaire dopée à l’IA

Cet écran pourrait accueillir davantage de fonctions :

widgets interactifs

traduction en direct

mode téléprompteur

aperçu photo avec les caméras arrière

interactions contextuelles alimentées par IA

Xiaomi voudrait en faire une véritable smart window, capable d’afficher des informations utiles selon le contexte, plutôt qu’un simple écran d’appoint.

Avec le Xiaomi 18 Pro, la marque semble vouloir différencier ses flagships par l’expérience d’usage, pas seulement par la puissance ou la photo. Un écran arrière de 4 pouces pourrait devenir un vrai argument s’il sert à améliorer les selfies, les notifications, la productivité ou les fonctions IA. Reste à voir si Xiaomi parviendra à en faire une fonctionnalité indispensable plutôt qu’une démonstration spectaculaire.