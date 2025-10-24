Galaxy S26 repoussé à février 2026 après l’annulation du modèle Edge

Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient impatiemment le Galaxy S26 : il va falloir être un peu plus patient. Selon un nouveau rapport du média coréen The Elec, Samsung a dû revoir son calendrier de production, après avoir annulé le Galaxy S26 Edge pour le remplacer par un Galaxy S26 Plus.

Résultat : tout le planning de lancement a été chamboulé.

Le Galaxy S26 Ultra en décembre, les autres en janvier

D’après le rapport, la production de masse du Galaxy S26 Ultra commencera bien en décembre 2025, comme prévu initialement. En revanche, les Galaxy S26 et S26 Plus ne devraient entrer en production qu’en janvier 2026.

À l’origine, Samsung comptait lancer la fabrication des trois modèles en même temps, mais la suppression du modèle Edge et l’introduction tardive du Plus ont retardé le développement matériel et logiciel de ce dernier.

Un lancement probablement repoussé à février (voire mars)

Cette décision confirme les rumeurs d’un report global de la gamme Galaxy S26. Le Galaxy S25 avait été dévoilé en janvier 2025, mais il est désormais très peu probable que Samsung tienne le même rythme cette année.

Les premières estimations évoquent un lancement en février 2026, voire en mars selon certaines sources. Rien d’officiel pour l’instant, mais tout indique que les fans devront attendre quelques semaines supplémentaires avant de pouvoir précommander leur nouveau smartphone Galaxy.

Apple aussi change ses plans

Fait intéressant, Apple pourrait également bousculer son calendrier en 2026. La marque prévoirait de lancer les iPhone 18 standards au printemps, tandis que les iPhone 18 Pro arriveraient à l’automne, en même temps que le successeur de l’iPhone Air.

Une pause bienvenue ?

Finalement, ce petit délai n’est peut-être pas une mauvaise chose. Si cela permet à Samsung de tourner la page de la mode des smartphones ultra-fins inaugurée avec le controversé Galaxy S25 Edge, beaucoup d’utilisateurs — et de testeurs — ne s’en plaindront pas.