Après avoir transformé l’industrie avec ses puces Apple Silicon, Apple pourrait s’apprêter à redessiner en profondeur sa gamme d’ordinateurs portables. Un nouveau rapport d’Omdia suggère que le très attendu MacBook Ultra pourrait arriver dès l’automne 2026 avec un nouveau design, un écran OLED inédit et un positionnement encore plus premium que le MacBook Pro.

Si les informations se confirment, Apple ne se contenterait pas d’améliorer ses ordinateurs portables. L’entreprise pourrait créer une nouvelle catégorie destinée à devenir la vitrine technologique de l’écosystème Mac.

MacBook Ultra : Un lancement qui pourrait coïncider avec l’iPhone 18

Selon les données publiées par le cabinet d’analyse Omdia, Samsung Display commencerait à livrer les premiers panneaux OLED destinés à Apple dès juillet 2026. Le calendrier évoqué pointe vers une commercialisation au troisième trimestre 2026, ce qui correspond traditionnellement à la période de lancement des nouveaux iPhone.

Apple pourrait ainsi profiter de son événement de rentrée pour présenter simultanément l’iPhone 18, son éventuel iPhone pliable et cette nouvelle famille MacBook Ultra.

Le rapport mentionne deux diagonales : 14,3 pouces et 16,3 pouces. Ces dimensions paraissent proches des actuels MacBook Pro 14 et 16 pouces. Mais cette légère augmentation suggère surtout une réduction des bordures et une optimisation du design global.

Apple semble vouloir maximiser la surface d’affichage sans augmenter significativement l’encombrement de l’appareil. Cette approche rappelle la transition opérée sur les MacBook Pro de génération Apple Silicon, où les bordures avaient déjà été considérablement affinées.

Une technologie OLED encore jamais vue sur un ordinateur portable

L’élément le plus intéressant du rapport concerne toutefois l’écran lui-même. Contrairement aux dalles OLED utilisées sur la plupart des ordinateurs portables du marché, Apple miserait sur une architecture hybride combinant une couche Oxide TFT et une technologie RGB Tandem OLED.

Cette approche est particulièrement importante.

Apple utilise déjà une technologie similaire sur l’iPad Pro le plus récent, mais son arrivée sur Mac représenterait une première pour un ordinateur portable. L’intérêt est double : améliorer la luminosité tout en réduisant significativement la consommation énergétique.

Le secret d’un MacBook plus fin sans sacrifier l’autonomie

Depuis plusieurs années, Apple s’est imposé comme la référence en matière d’autonomie sur ordinateur portable. Or, les rumeurs évoquent un MacBook Ultra plus fin que les MacBook Pro actuels. Ce choix pose naturellement un défi : comment réduire l’épaisseur tout en conservant des batteries capables d’offrir une journée complète d’utilisation ?

La réponse pourrait précisément se trouver dans cette nouvelle génération de panneaux OLED.

En consommant moins d’énergie que les technologies OLED traditionnelles, l’écran deviendrait un élément clé de la stratégie d’Apple pour maintenir son avantage sur l’autonomie malgré un design plus ambitieux.

Une nouvelle hiérarchie dans l’univers Mac

Plus encore qu’un simple produit, le MacBook Ultra pourrait redéfinir la structure de la gamme Apple. Selon plusieurs rumeurs, il ne remplacerait pas le MacBook Pro mais viendrait s’installer au-dessus de lui.

Apple disposerait alors d’une offre particulièrement segmentée :

MacBook Neo pour l’entrée de gamme

MacBook Air pour la mobilité

MacBook Pro pour les professionnels

MacBook Ultra pour les utilisateurs les plus exigeants

Cette stratégie ressemble à ce qu’Apple a déjà mis en place avec les iPhone, où les modèles Ultra occupent progressivement le sommet de la pyramide technologique.

Apple prépare son prochain produit vitrine

À ce stade, aucune information n’a été confirmée officiellement. Mais, l’arrivée d’écrans OLED avancés, l’évolution du design et la création potentielle d’une nouvelle catégorie Ultra suggèrent qu’Apple prépare davantage qu’une simple mise à jour matérielle.

Après avoir révolutionné l’architecture interne des Mac grâce à Apple Silicon, la firme semble désormais prête à repenser leur apparence et leur expérience utilisateur. Si les fuites s’avèrent exactes, le MacBook Ultra pourrait devenir le produit qui définira la prochaine génération d’ordinateurs portables Apple.