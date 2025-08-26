Accueil » Apple Event 2025 : l’iPhone 17, les nouvelles Apple Watch et les AirPods Pro 3 attendus le 9 septembre

Apple s’apprête à organiser son grand événement annuel dans moins d’un mois, et toutes les rumeurs pointent vers une date de keynote fixée au 9 septembre 2025. Si cela se confirme, ce sera l’une des conférences les plus chargées de ces dernières années.

Au programme : la gamme iPhone 17, les Apple Watch Series 11, la Watch Ultra 3, un possible Apple Watch SE 3, et les très attendus AirPods Pro 3. Voici tout ce qu’il faut savoir.

iPhone 17 : un lancement prévu pour le 9 septembre

Plusieurs fuites et documents internes laissent entendre que la keynote Apple aura lieu le mardi 9 septembre 2025, ce qui correspond parfaitement à l’habitude de la firme, qui privilégie souvent les mardis de septembre pour ses lancements majeurs. Un visuel d’invitation non confirmé a même circulé en ligne, mentionnant cette date.

Un détail intriguant est venu renforcer cette hypothèse : une capture d’écran du moteur de recherche Apple TV a brièvement affiché l’événement programmé pour le 9 septembre, avant d’être retirée. Coïncidence ou confirmation involontaire ? Le mystère reste entier.

Une gamme iPhone 17 entièrement repensée

Cette année, Apple devrait présenter quatre modèles d’iPhone 17 :

iPhone 17 (modèle de base)

iPhone 17 Air, une nouvelle version ultra fine destinée à remplacer les anciens modèles « Plus »

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

L’iPhone 17 Air serait l’une des grandes nouveautés de cette génération, avec un design plus fin, un poids allégé, mais aussi des compromis sur la batterie et la photo (caméra unique à l’arrière). Quant aux modèles Pro, ils devraient intégrer la puce A19 Pro, un nouvel objectif périscope et davantage de fonctions Apple Intelligence avec iOS 19.

Apple Watch Series 11 et Ultra 3 : le renouveau de watchOS 26

L’événement du 9 septembre ne se limitera pas aux iPhone. Apple devrait aussi y dévoiler :

L’Apple Watch Series 11, avec watchOS 26. Pas de refonte majeure attendue, mais des nouvelles couleurs de boîtier et de bracelets.

L’Apple Watch Ultra 3, qui marquerait une vraie évolution avec : Charge plus rapide Support de la 5G Connectivité satellite Un écran plus grand



Une Apple Watch SE 3 serait aussi dans les cartons, avec potentiellement un nouvel écran plus large et une version au châssis plastique, plus abordable.

AirPods Pro 3 : des écouteurs plus « santé »

Apple pourrait également présenter les AirPods Pro 3, qui conserveraient un design similaire à la génération actuelle, mais introduiraient des capteurs de santé :

Suivi de la température corporelle

Détection de la fréquence cardiaque

Une avancée majeure pour des écouteurs qui deviendraient alors de véritables accessoires de bien-être, au-delà de l’audio.

Rétrospective : une date stratégique pour Apple

Historiquement, Apple aime dévoiler ses nouveaux produits la première ou deuxième semaine de septembre. En 2023, c’était le 12. En 2024, le 10. En 2025, tout indique que le 9 septembre est la date clé. Certains analystes pensent qu’Apple pourrait, dès l’an prochain, scinder ses lancements :

Modèles Pro et Air en septembre

Modèles classiques et SE au printemps

Mais pour cette année, le calendrier reste fidèle à la tradition.

Une keynote dense et décisive

Le 9 septembre 2025 s’annonce comme un jour charnière pour Apple. Avec les iPhones 17, les nouvelles Apple Watch, les AirPods Pro 3 et toutes les innovations logicielles liées à iOS 19 et watchOS 26, la firme de Cupertino veut clairement marquer les esprits.

Rendez-vous début septembre pour tout découvrir en direct.