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Bluesky lance les discussions de groupe et accélère sa stratégie centrée sur les communautés

Bluesky lance les discussions de groupe et accélère sa stratégie centrée sur les communautés

Alors que la bataille des réseaux sociaux se joue désormais autant sur les conversations privées que sur les publications publiques, Bluesky franchit une nouvelle étape. La plateforme décentralisée déploie les discussions de groupe, une fonctionnalité attendue qui accompagne un changement stratégique plus large : faire des communautés le cœur de son expérience utilisateur.

Face à X et Threads, Bluesky ne cherche plus seulement à reproduire les codes du microblogging. L’entreprise veut désormais construire des espaces plus intimes et spécialisés, où les utilisateurs se retrouvent autour d’intérêts communs plutôt qu’autour de la seule viralité.

Les discussions de groupe arrivent enfin sur Bluesky

Disponible avec la version 1 124 de l’application, la nouvelle fonctionnalité permet de créer des conversations privées réunissant jusqu’à 50 participants.

Ce chiffre reste modeste face à la concurrence. Sur X, les groupes de discussion peuvent accueillir jusqu’à 1 000 membres, tandis que d’autres plateformes comme Discord ou Telegram évoluent dans une toute autre catégorie.

Mais pour Bluesky, l’objectif n’est pas d’entrer dans une course aux chiffres. La société présente cette nouveauté comme une première étape vers une expérience plus communautaire.

What’s up, chat! Group chats are rolling out today in the new v1.124 update. This is our first feature built for communities, and there’s more to come. [image or embed] – Bluesky (@bsky.app) 11 juin 2026 à 18 h 16

Les créateurs de groupes pourront contrôler les invitations et partager des liens d’accès sur le web ou directement dans leurs publications Bluesky. Les utilisateurs, de leur côté, auront la possibilité de définir qui peut les inviter à rejoindre une conversation : tout le monde, uniquement les comptes suivis ou personne.

En revanche, certaines fonctionnalités restent absentes pour le moment. Le partage de médias dans les discussions de groupe n’est pas encore pris en charge, Bluesky expliquant vouloir mettre en place davantage de mécanismes de modération et de sécurité avant son déploiement.

Une stratégie qui dépasse la simple messagerie

L’arrivée des discussions de groupe n’est qu’une pièce d’un projet beaucoup plus ambitieux. Ces derniers mois, Alex Benzer, responsable produit chez Bluesky, a multiplié les prises de parole autour de la vision communautaire de la plateforme.

Selon lui, Bluesky ne doit plus être perçu comme un immense flux unique où toutes les conversations se mélangent. L’objectif est désormais de créer des espaces dédiés permettant aux utilisateurs d’échanger avec des personnes partageant réellement les mêmes centres d’intérêt.

Chaque communauté disposera ainsi de sa propre identité numérique, avec une adresse dédiée sous la forme : * community-name.bsky.social et * community-name.bsky.space .

Les administrateurs pourront également choisir différents niveaux d’accès : public, privé ou sur invitation, une approche qui rappelle autant les groupes Facebook que les subreddits de Reddit.

Bluesky profite du retrait de X sur le terrain des communautés

Le timing n’a rien d’un hasard. En avril dernier, X a annoncé l’abandon progressif de sa fonctionnalité Communautés, confrontée à une faible adoption et à des problèmes récurrents de spam. Là où X recentre ses efforts sur l’intelligence artificielle, la messagerie privée et l’écosystème XChat, Bluesky tente de récupérer les utilisateurs attachés aux espaces de discussion thématiques et à une gouvernance plus ouverte.

Cette différence illustre deux visions opposées du futur des réseaux sociaux.

D’un côté, X mise sur une plateforme tout-en-un pilotée par l’intelligence artificielle et intégrée à l’écosystème d’Elon Musk. De l’autre, Bluesky poursuit sa stratégie fondée sur le protocole ouvert AT Protocol, avec l’ambition de donner davantage de contrôle aux utilisateurs et aux développeurs.

La croissance ralentit, la différenciation devient essentielle

Cette évolution intervient également à un moment charnière pour Bluesky. La plateforme revendique aujourd’hui environ 44,8 millions d’utilisateurs inscrits, un chiffre impressionnant pour un acteur encore jeune, mais qui reste très éloigné des quelque 600 millions d’utilisateurs actifs mensuels de X.

Après une phase de croissance rapide alimentée par les controverses autour d’Elon Musk, Bluesky doit désormais convaincre sur la durée. Or, rivaliser frontalement avec les géants du secteur sur le terrain de l’audience semble difficile.

La création de communautés spécialisées pourrait justement devenir son principal avantage concurrentiel. En proposant des espaces plus ciblés et moins dépendants des algorithmes de recommandation traditionnels, Bluesky espère fidéliser des utilisateurs à la recherche d’échanges plus qualitatifs.

Un pari sur l’avenir des réseaux sociaux ouverts

Avec les discussions de groupe et les futures communautés, Bluesky envoie un signal clair : l’avenir des réseaux sociaux ne passe pas nécessairement par des audiences massives et des fils d’actualité universels.

L’entreprise parie plutôt sur une fragmentation assumée des conversations, où les utilisateurs privilégient des espaces plus restreints, plus pertinents et davantage contrôlés par leurs membres.

Dans un secteur dominé par les géants de la Silicon Valley, cette approche reste risquée. Mais elle pourrait aussi répondre à une fatigue grandissante vis-à-vis des plateformes ultra-centralisées et de leurs algorithmes toujours plus opaques.

Reste désormais à savoir si cette vision suffira à transformer Bluesky d’alternative prometteuse en véritable acteur durable du paysage social numérique.