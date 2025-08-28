Accueil » Apple Watch Ultra 3 : un écran plus grand, une puce S11 et la connectivité satellite au programme ?

L’événement de rentrée d’Apple est officiellement fixé au 9 septembre, et l’iPhone 17 ne sera pas seul sur scène. La firme de Cupertino devrait également y dévoiler l’Apple Watch Series 11, mais selon les dernières rumeurs, une autre montre très attendue pourrait aussi faire son apparition : la nouvelle Apple Watch Ultra 3.

Cette troisième génération du modèle ultra-premium et baroudeur d’Apple pourrait bien réserver plusieurs surprises — écran plus grand, meilleure connectivité, nouvelle puce, et même détection de la tension artérielle.

Apple Watch Ultra 3: Un écran plus grand, sans changer le boîtier

Le code de la bêta d’iOS 26 suggère une nouvelle résolution de 422 x 514 pixels pour l’Apple Watch Ultra 3, contre 410 x 502 pixels pour la Ultra 2.

Cependant , le boîtier resterait identique en taille — Apple aurait simplement réduit les bordures de l’écran pour agrandir la surface d’affichage. Cela ferait de l’Ultra 3 la montre Apple avec le plus grand écran jamais proposé.

Affichage plus fluide grâce à l’OLED LTPO3

La technologie d’affichage LTPO3, introduite sur la Series 10, permet un rafraîchissement plus rapide en mode always-on. Résultat : des cadrans animés avec une trotteuse visible en permanence. Cette mise à jour devrait logiquement arriver sur la Ultra 3, afin de garder la cohérence technologique avec la gamme Series.

Un écran plus lumineux, même en angle

Toujours héritée de la Series 10, une amélioration de la luminosité latérale pourrait aussi faire son entrée sur l’Ultra 3. Grâce à un écran OLED à grand angle, la montre serait jusqu’à 40 % plus lumineuse lorsqu’elle est vue de côté, ce qui améliore la lisibilité en extérieur ou en mouvement.

Nouvelle puce S11 : plus compacte, plus efficace

La Apple Watch Ultra 3 devrait intégrer la nouvelle puce S11, qui n’apporterait pas de bond de performance majeur mais bénéficierait d’une conception plus compacte. Cela permettrait de libérer de l’espace interne pour une plus grosse batterie, de nouveaux capteurs, ou de la connectivité avancée.

On peut tout de même s’attendre à une meilleure réactivité, des apps plus fluides, et une surveillance santé plus précise.

Connectivité satellite indépendante

C’est sans doute l’une des nouveautés les plus marquantes : l’Apple Watch Ultra 3 pourrait devenir la première montre d’Apple à se connecter directement à un satellite, sans iPhone à proximité. Une fonctionnalité déjà présente sur la Pixel Watch, mais une première pour Apple.

Concrètement, cela permettrait d’envoyer des messages d’urgence ou de localisation même sans réseau, un vrai plus pour les aventuriers ou les randonneurs.

5G au poignet avec MediaTek ?

Autre avancée potentielle : l’arrivée de la 5G sur l’Apple Watch Ultra 3. Des rapports indiquent qu’Apple pourrait abandonner les modems Qualcomm pour intégrer des solutions 5G de MediaTek, déjà compatibles avec les wearables.

Jusqu’ici, même les modèles cellulaires d’Apple Watch se contentaient de la 4G LTE. La bascule vers la 5G permettrait des vitesses accrues, une meilleure stabilité, et une connectivité davantage pensée pour le futur.

Surveillance de la tension artérielle

Cela fait plusieurs années que l’on parle de tension artérielle sur Apple Watch. Cette fois, la fonctionnalité pourrait débarquer avec la Watch Ultra 3. Il ne s’agirait pas de valeurs médicales précises (comme un tensiomètre classique), mais d’une détection de tendances : par exemple, un suivi des hausses de pression pour anticiper une hypertension.

La fiabilité reste un enjeu, et Apple pourrait repousser la fonctionnalité si elle ne remplit pas ses exigences de précision.

Un prix inchangé malgré les nouveautés

Malgré toutes ces améliorations, le prix ne devrait pas bouger : l’Apple Watch Ultra 3 resterait à 899 euros , comme l’Ultra 2. Apple semble vouloir maintenir un positionnement haut de gamme, sans pour autant franchir un nouveau seuil tarifaire.