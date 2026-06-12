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Reddit lance les commentaires vidéo : une nouvelle façon de répondre dans les discussions

Reddit lance les commentaires vidéo : une nouvelle façon de répondre dans les discussions

Reddit enrichit ses fils de discussion avec une fonction longtemps réservée aux plateformes plus visuelles : les commentaires vidéo. Déployée à partir d’aujourd’hui, cette nouveauté permet aux utilisateurs d’enregistrer ou d’importer une vidéo directement depuis la zone de commentaire dans les communautés compatibles.

À première vue, l’idée peut sembler taillée pour les memes. Mais son intérêt pourrait aller bien au-delà.

Montrer plutôt qu’expliquer

Les commentaires vidéo peuvent devenir particulièrement utiles dans les communautés d’aide, de conseil ou de démonstration. Dans un subreddit bricolage, une courte vidéo pourra montrer comment réparer une charnière, brancher un câble ou assembler une pièce difficile à décrire. Dans une communauté cuisine, elle pourra illustrer une texture, un geste de découpe ou une étape de recette.

Même logique pour le sport, le maquillage, le gaming ou le support technique : parfois, 20 secondes de vidéo valent mieux qu’un long paragraphe.

Comment ça fonctionne ?

Dans les communautés éligibles, un bouton vidéo apparaît désormais à côté des options image et GIF dans la zone de commentaire. Les utilisateurs peuvent alors enregistrer une nouvelle vidéo ou en importer une depuis leur appareil. Reddit précise que les vidéos ne se lanceront pas automatiquement et respecteront les réglages audio de l’utilisateur.

Les commentaires vidéo passeront aussi par les systèmes de sécurité de Reddit avant d’être publiés.

Un déploiement contrôlé

La fonction est pour l’instant réservée aux communautés publiques et safe-for-work ayant activé cette option.

Ce choix devrait permettre à Reddit et aux modérateurs de limiter les abus tout en observant la manière dont les utilisateurs s’approprient ce nouveau format.

Reddit devient plus visuel

Avec cette nouveauté, Reddit poursuit sa transformation progressive. Historiquement centré sur le texte, le réseau social intègre de plus en plus d’éléments visuels pour rivaliser avec les usages venus de TikTok, Instagram, YouTube Shorts ou Discord.

Reste à voir si les commentaires vidéo deviendront un outil utile pour mieux expliquer, ou simplement un nouveau terrain de jeu pour les réactions virales.