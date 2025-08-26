Accueil » iPhone 17 : les nouvelles coques « Liquid Silicone » d’Apple se dévoilent en 8 coloris

iPhone 17 : les nouvelles coques « Liquid Silicone » d’Apple se dévoilent en 8 vifs coloris

Avec l’arrivée imminente de la gamme iPhone 17, Apple ne se contente pas de revoir le design de ses smartphones. La firme de Cupertino prépare également une nouvelle génération de coques officielles baptisées « Liquid Silicone », dans des teintes rafraîchissantes et un style inspiré de la fameuse esthétique Liquid Glass.

8 coloris confirmés pour les coques Liquid Silicone de la série iPhone 17

Grâce à une fuite crédible relayée par Majin Bu, on connaît désormais les 8 coloris qui seront proposés pour toute la gamme iPhone 17, y compris le tout nouveau iPhone 17 Air, qui remplace la version Plus :

Midnight Black (Noir Minuit)

Gray Blue (Bleu Gris)

Dark Blue (Bleu Foncé)

Celadon (Céladon)

Grass Green (Vert Herbe)

Pale Orange (Orange Pâle)

Deep Orange (Orange Foncé)

Fog Purple (Violet Brume)

Ces coques allient un design moderne et épuré à une texture douce et une résistance accrue, typique des matériaux silicone premium. Certaines rumeurs évoquent même un effet « Liquid Glass » subtil sur certaines teintes, mais cela reste à confirmer.

Des coloris annulés… pour le moment

Apple aurait également testé d’autres déclinaisons avant de mettre certaines de côté, du moins temporairement. Les coques annulées pourraient néanmoins revenir plus tard sous forme d’éditions limitées ou de collections saisonnières.

Coloris annulés :

Black (Noir classique)

Crag Grey (Gris Rocheux)

Tannin (Brun Tannin)

Lake Green (Vert Lac)

Carambola (Jaune Étoilé)

Parmi ces teintes, Carambola semble être la plus originale — et certains fans espèrent déjà son retour.

D’autres coques en préparation : TechWoven et retour d’un classique

Apple ne s’arrête pas au silicone. Face aux critiques sur les anciennes coques FineWoven (jugées trop fragiles), la marque planche sur un nouveau matériau : TechWoven, qui serait plus résistant tout en conservant une finition textile élégante.

Autre surprise : un retour au style iPhone 4, avec une coque rigide fine prévue spécifiquement pour le iPhone 17 Air — sans doute pour préserver sa silhouette ultra-slim tout en assurant une bonne protection.

Un début de stratégie sur 3 ans

Ce renouvellement des accessoires n’est que la première phase d’une stratégie produit sur trois ans, selon les dernières fuites. Apple souhaite aligner design, matériaux, et expérience utilisateur, avec un accent mis sur le tactile et la transparence.