Accueil » Apple Watch 2025 : La puce S11 se dévoile, priorité à l’autonomie et non à la puissance !

À quelques semaines de la keynote de septembre, la prochaine génération d’Apple Watch (Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3) se dévoile peu à peu. Selon des fuites issues du code logiciel d’Apple, la nouvelle puce S11 ne marquera pas une rupture technologique majeure par rapport à la S10.

En clair, Apple privilégierait des optimisations ciblées — efficacité énergétique, intégration de nouvelles fonctions — plutôt qu’un gain massif en performance.

Apple S11 : Un processeur pensé pour l’endurance des Apple Watch 2025

Contrairement à la S9, qui avait offert un bond de 30 % de performances GPU, la S11 conserverait la même architecture de base que la S10, avec quelques ajustements sur la densité de transistors. L’objectif est d’améliorer l’autonomie en usage normal et en mode basse consommation, sans sacrifier la compatibilité avec les nouvelles fonctions de watchOS 26.

Cette évolution pourrait bénéficier à l’Apple Watch Ultra 3, plébiscitée par les sportifs et aventuriers, où chaque heure d’autonomie compte. Les rumeurs évoquent également un traitement neuronal légèrement amélioré, ouvrant la voie à de nouvelles fonctionnalités santé, comme un suivi du sommeil plus précis, ou encore des alertes de tension artérielle plus fiables.

Connectivité avant puissance brute

L’un des changements les plus notables pourrait se trouver du côté réseau : la puce S11 serait associée à un modem MediaTek compatible 5G RedCap. Cette norme, plus économe en énergie, pourrait préparer l’arrivée de fonctions inédites, comme la messagerie satellite en zone isolée.

Une avancée stratégique pour Apple, qui renforcerait l’utilité de la montre au-delà de la simple connectivité 4G actuelle.

Une stratégie assumée face à la concurrence

Apple semble adopter une approche « raffiner plutôt que réinventer », misant sur l’intégration logicielle et l’expérience utilisateur plutôt que sur des records de benchmarks. C’est une stratégie qui a déjà porté ses fruits : la puce S5, sortie sans tambour ni trompette, avait tout de même permis l’arrivée de l’écran Always-On.

Pendant ce temps, Google mise sur l’efficacité avec la future Pixel Watch 4 équipée de puces gravées par TSMC, et Samsung continue d’améliorer sa gamme Exynos W. La bataille se joue désormais moins sur les GHz que sur la précision des capteurs santé, l’IA embarquée et l’autonomie.

Impact pour les développeurs et watchOS 26

Pour les développeurs, l’arrivée de la S11 sans changement radical d’architecture est une bonne nouvelle. En effet, les applications resteront faciles à optimiser, tout en profitant des nouvelles API santé et fitness introduites par watchOS 26. En outre, des fonctionnalités comme les workout buddies boostés par l’IA ou un accès Siri élargi aux données biométriques pourraient enrichir encore l’écosystème.

Rendez-vous le 9 septembre

Si les fuites se confirment, Apple présentera ses nouvelles montres le 9 septembre 2025, aux côtés des iPhone 17. La S11 ne fera peut-être pas vibrer les amateurs de chiffres, mais elle pourrait offrir plus de fiabilité, une meilleure autonomie et de nouvelles fonctions santé, ce qui, au poignet, est souvent plus important que quelques points de performance supplémentaires.