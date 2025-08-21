Accueil » iPhone 17 : Apple « accidentellement » dévoile la date du lancement… et tease un modèle « Air »

La rentrée tech s’annonce explosive. Apple aurait dévoilé par erreur la date de son prochain événement dédié à l’iPhone 17, via une publication temporaire sur l’application Apple TV. L’invitation, rapidement retirée, a néanmoins été capturée par un utilisateur connu sous le pseudonyme AppleLeaker, qui l’a partagée sur X.

L’événement aurait lieu le 9 septembre 2025, une date qui n’a pas encore été confirmée officiellement, mais qui correspond au calendrier habituel d’Apple.

Une mystérieuse image teaser… et peut-être révélatrice

L’image en question, bien que floue, montre un logo Apple traversé de rayons violets lumineux. Ce visuel n’est pas sans rappeler le célèbre fond d’écran du premier MacBook Air, un clin d’œil que certains interprètent comme une référence directe au futur « iPhone 17 Air ».

Ce nom, encore non confirmé, marquerait une première historique dans la gamme iPhone, avec un modèle allégé et potentiellement plus abordable, ou axé sur un design plus fin et léger. Apple pourrait ainsi adopter la même logique de segmentation que pour ses MacBook (Air, Pro, etc.).

Fuite accidentelle… ou stratégie marketing déguisée ?

Difficile de croire à une simple erreur. Apple est réputée pour son maîtrise du teasing, et ce « dérapage » pourrait être une façon subtile de créer le buzz autour de l’événement. D’autant plus que la publication est intervenue plus tôt que prévu : traditionnellement, les invitations aux keynotes de septembre sont envoyées fin août.

Ce type de « fuite contrôlée » permettrait d’alimenter l’attention médiatique sans rien dévoiler de concret. Et jusqu’ici, la firme de Cupertino n’a pas réagi officiellement, ce qui alimente davantage les spéculations.

iPhone 17 : que faut-il attendre de la keynote du 9 septembre ?

Selon les rumeurs les plus fiables, Apple devrait présenter :

L’iPhone 17, iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, avec des améliorations côté caméra, IA embarquée et autonomie.

Le fameux iPhone 17 Air, qui pourrait être plus fin, plus léger, et viser un public jeune ou nomade.

De nouvelles fonctionnalités liées à iOS 26, notamment autour de la photo computationnelle et des fonctions IA intégrées dans Siri ou les apps système.

Et peut-être un aperçu des AirPods Pro 3, attendus pour fin 2025.

Apple prépare une rentrée sous le signe du renouveau

La (fausse) gaffe autour de l’invitation à la keynote de septembre aura eu l’effet escompté : faire parler. Si l’existence d’un iPhone 17 Air se confirme, ce serait un tournant stratégique intéressant, capable de renouveler une gamme jugée trop prévisible ces dernières années.

En tout cas, rendez-vous le 9 septembre pour découvrir si cette fuite n’était qu’un teaser savamment orchestré ou la première bourde de la rentrée chez Apple.