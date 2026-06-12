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Meta muscle Edits avec l’IA et prépare une version de bureau pour défier CapCut

Meta muscle Edits avec l’IA et prépare une version de bureau pour défier CapCut

Après avoir lancé Edits pour concurrencer CapCut, Meta passe à la vitesse supérieure. Le groupe de Mark Zuckerberg a dévoilé une série de nouveautés destinées à renforcer son application de montage vidéo, dont un assistant IA intégré et une future version desktop.

Une évolution qui illustre la bataille de plus en plus intense que se livrent Instagram, TikTok et YouTube pour séduire les créateurs de contenu.

L’objectif est clair : faire de Edits bien plus qu’un simple outil de montage mobile et l’intégrer au cœur de l’écosystème créatif de Meta.

Edits : Un assistant IA pour transformer les données en idées

La principale nouveauté annoncée est un assistant d’intelligence artificielle conçu pour accompagner les créateurs tout au long du processus de création.

Contrairement aux assistants-généralistes, cet outil exploitera directement les données Instagram des utilisateurs. Il analysera notamment les vues, les taux de rétention, les performances des Reels ou encore les habitudes de l’audience afin d’identifier les contenus qui fonctionnent le mieux.

L’assistant pourra ensuite suggérer de nouvelles idées de vidéos, recommander des formats performants ou encore proposer l’utilisation d’audios actuellement populaires sur la plateforme.

Avec cette intégration, Meta cherche à répondre à un défi majeur : maintenir les créateurs dans son écosystème sans qu’ils aient besoin de se tourner vers des outils externes, comme ChatGPT ou d’autres plateformes d’analyse.

L’IA devient un levier stratégique pour la création de contenu

Cette annonce s’inscrit dans une tendance plus large du marché. YouTube propose déjà son onglet Inspiration dans YouTube Studio, tandis que TikTok développe également ses propres outils d’assistance basés sur l’IA pour aider les créateurs à identifier les tendances émergentes.

Meta ne veut pas rester en retrait.

L’entreprise cherche désormais à transformer l’intelligence artificielle en copilote créatif capable non seulement d’analyser les performances, mais aussi de stimuler la production de contenus. Une stratégie qui pourrait encourager une publication plus fréquente et, par conséquent, générer davantage d’engagements sur Instagram.

Une version desktop pour séduire les créateurs avancés

L’autre annonce importante concerne l’arrivée prochaine d’une version de bureau de Edits. Jusqu’à présent exclusivement disponible sur iOS et Android, l’application pourra bientôt être utilisée sur ordinateur. Cette évolution répond à une demande récurrente des créateurs qui souhaitent bénéficier d’un espace de travail plus confortable et d’outils de précision adaptés aux projets complexes.

Meta promet une synchronisation transparente entre mobile et ordinateur afin de permettre aux utilisateurs de commencer un projet sur smartphone et de le finaliser sur grand écran.

Cette décision rapproche Edits du modèle adopté par CapCut, qui propose déjà une expérience multiplateforme largement appréciée des créateurs professionnels.

Une plateforme qui évolue plus vite

Meta introduit également un nouvel onglet baptisé « Beta ». Celui-ci permettra aux utilisateurs d’accéder en avant-première à des fonctionnalités expérimentales encore en développement et de transmettre directement leurs retours aux équipes produit.

Cette approche traduit une volonté d’accélérer le cycle d’innovation en s’appuyant davantage sur les usages réels des créateurs.

Parallèlement, de nouvelles données analytiques font leur apparition dans l’application :

Répartition démographique de l’audience

Heures de forte activité des abonnés

Analyse approfondie des performances vidéo

Suivi des gains d’abonnés par contenu

Identification des points d’abandon dans les vidéos

L’application permet désormais également de créer plusieurs variantes d’un même contenu afin de comparer leurs performances avant publication.

Meta transforme Edits en plateforme créative complète

Au-delà des fonctionnalités individuelles, la stratégie de Meta apparaît de plus en plus lisible. L’entreprise ne veut plus simplement offrir un outil de montage vidéo. Elle cherche à construire un environnement complet capable d’accompagner les créateurs depuis l’idéation jusqu’à l’analyse des performances.

Cette vision rapproche progressivement Edits d’une suite créative intégrée où l’IA joue un rôle central à chaque étape du processus.

Selon Meta, les contenus produits via Edits enregistrent déjà un taux de sauvegarde supérieur de 10 % et un taux de partage supérieur de 2 % par rapport aux contenus créés avec d’autres outils. La société affirme également que plus de la moitié des utilisateurs regardant des Reels sur Instagram visionnent quotidiennement du contenu réalisé avec Edits.

Une bataille qui dépasse le simple montage vidéo

L’évolution d’Edits reflète un changement plus profond dans l’industrie des plateformes sociales. La concurrence ne se limite plus à attirer les spectateurs. Elle consiste désormais à convaincre les créateurs de rester au sein d’un écosystème unique pour imaginer, produire, analyser et diffuser leurs contenus.

Avec l’arrivée de l’IA générative, des analyses avancées et d’une future expérience desktop, Meta cherche clairement à réduire l’avantage historique de CapCut tout en renforçant son attractivité face à TikTok et YouTube.

La question n’est plus seulement de savoir où les créateurs publient leurs vidéos, mais où ils choisissent de les concevoir.