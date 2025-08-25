Tim Cook : « L’IA sera aussi révolutionnaire que l’Internet »

Lors d’une récente réunion interne, Tim Cook, PDG d’Apple, a déclaré que l’intelligence artificielle pourrait être aussi importante – voire plus – que l’arrivée d’Internet.

Un signal fort envoyé aux employés, mais aussi au monde entier : Apple entre pleinement dans l’ère de l’IA.

Apple Intelligence : l’IA selon Apple

Apple a peut-être tardé à s’aligner sur ses concurrents (Google, OpenAI), mais elle le fait à sa manière, notamment avec Apple Intelligence :

Intégration directe dans ses appareils

Traitement local des données, pour une meilleure protection de la vie privée

Mise en avant de Siri nouvelle génération, plus contextuel, plus puissant

Cette stratégie « Privacy-First » distingue Apple dans un marché où la plupart des solutions d’IA reposent sur le cloud.

Cook a affirmé que : « Ne pas adopter l’IA, c’est risquer de rester irrémédiablement à la traîne ». Il appelle à former massivement les étudiants à l’IA, au même titre que la programmation, intégrer l’IA dans tous les métiers et repenser les outils internes d’Apple pour qu’ils exploitent pleinement cette technologie.

Il compare cette évolution à des bouleversements majeurs comme l’arrivée du Web ou des smartphones.

Du retard… mais une approche solide ?

Selon des analystes, Apple a pris du retard face à Microsoft, Google ou Meta. Pourtant, son intégration matérielle/logicielle unique pourrait lui donner un avantage décisif à long terme. Et, Tim Cook sait que l’IA n’est plus un gadget, mais un enjeu de compétitivité globale.

Des rumeurs évoquent déjà un Siri entièrement repensé, une Apple Watch avec IA prédictive et des appareils de santé connectés capables de détecter les maladies.

Vie privée : la ligne rouge d’Apple

Contrairement aux solutions cloud, Apple mise sur le traitement en local, des modèles embarqués dans les appareils et une IA éthique et respectueuse des données personnelles. Cook insiste sur ce point : innover sans compromettre la confidentialité reste la pierre angulaire de la stratégie Apple.

Tim Cook voit aussi dans l’IA un accélérateur de croissance. Apple a investi des milliards dans la recherche IA, l’entreprise a dépassé les 3 000 milliards de dollars de capitalisation et elle ambitionne de redéfinir l’expérience utilisateur, comme elle l’a fait avec l’iPhone.

Mais, cela intervient dans un contexte tendu : des critiques internes émergent, des défis géopolitiques pèsent sur la production de puces, et la concurrence s’intensifie.

Santé, éducation, productivité : l’IA Apple sur tous les fronts

Cook relie l’avenir de l’IA à des domaines clés comme la médecine préventive et santé personnalisée, l’apprentissage assisté par IA et l’automatisation intelligente pour les entreprises. Il veut faire d’Apple un acteur central de l’IA au quotidien, sans sacrifier son ADN centré sur l’utilisateur.

Tim Cook voit dans l’IA le prochain grand saut technologique. Avec une vision éthique, un écosystème fermé mais maîtrisé, et un potentiel de transformation énorme, Apple pourrait bien surprendre à nouveau dans les mois à venir.