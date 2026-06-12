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Honor X80 Pro Max : écran OLED et énorme batterie de 11 000 mAh au programme

Honor X80 Pro Max : écran OLED et énorme batterie de 11 000 mAh au programme

Honor prépare l’arrivée d’un nouveau membre de sa série X. Le constructeur chinois a officiellement confirmé le lancement du Honor X80 Pro Max pour la fin du mois, tout en célébrant un cap symbolique : plus de 130 millions d’utilisateurs dans le monde pour la gamme X.

Si les premières fuites se confirment, ce nouveau modèle pourrait bien devenir l’un des smartphones les plus endurants du marché grâce à une batterie hors norme.

Une série X qui monte en puissance

Au fil des années, la série Honor X s’est imposée comme une gamme axée sur la robustesse, l’autonomie et le rapport qualité-prix. Avec le Honor X80 Pro Max, Honor semble vouloir franchir un nouveau cap en intégrant des caractéristiques habituellement réservées aux appareils plus premium tout en conservant l’ADN accessible de la famille X.

Le constructeur n’a pas encore dévoilé la fiche technique officielle, mais plusieurs informations circulent déjà.

Un écran OLED et un design inspiré du haut de gamme

Selon les premières indiscrétions, le Honor X80 Pro Max embarquerait un écran OLED de 6,78 pouces affichant une définition de 2788 × 1280 pixels. Honor adopterait également un design plus ambitieux, inspiré de ses smartphones premium. Plusieurs coloris seraient prévus : Lightning Red, Noir, Blanc et Orange.

Une stratégie qui vise clairement à renforcer l’identité visuelle du produit sur un segment devenu extrêmement concurrentiel.

Une batterie de 11 000 mAh qui pourrait changer la donne

La caractéristique la plus impressionnante concerne sans aucun doute l’autonomie. Le Honor X80 Pro Max serait équipé d’une batterie de 11 000 mAh, une capacité rarement observée sur un smartphone grand public. Si cette information se confirme, l’appareil pourrait offrir plusieurs jours d’utilisation intensive sans recharge.

Honor accompagnerait cette batterie massive d’une charge rapide filaire de 90 W ainsi que d’une charge inversée de 27 W permettant de recharger d’autres appareils.

Snapdragon 6 Gen 5 et Android 16

Sous le capot, le smartphone serait animé par le nouveau Snapdragon 6 Gen 5. La configuration de base inclurait 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, Android 16 et MagicOS 10.

Cette plateforme devrait permettre à Honor de proposer un équilibre intéressant entre performances, efficacité énergétique et autonomie.

Une robustesse au cœur de la stratégie

Honor met également l’accent sur la durabilité. Les fuites évoquent une certification renforcée contre l’eau et la poussière ainsi qu’un châssis conçu pour mieux résister aux chutes du quotidien.

Cette approche s’inscrit dans la continuité des récents modèles de la marque, qui multiplient les certifications de résistance afin de se différencier sur le marché du milieu de gamme.

Un futur Magic 9 Lite à l’international ?

Selon plusieurs sources, la version mondiale du Honor X80 Pro Max pourrait être commercialisée sous le nom de Honor Magic 9 Lite. Honor pourrait toutefois adapter certaines caractéristiques pour les marchés internationaux, notamment la capacité de la batterie, souvent réduite pour répondre aux contraintes de certification et de poids.

Avec une batterie potentiellement record, un écran OLED haute définition et un design plus premium, le X80 Pro Max illustre la montée en gamme progressive des smartphones milieu de gamme.

L’autonomie devient aujourd’hui l’un des principaux critères d’achat, parfois plus important que la puissance brute. Si Honor parvient à intégrer une batterie de 11 000 mAh sans compromettre le poids et l’ergonomie de l’appareil, le constructeur pourrait bien créer l’une des surprises les plus intéressantes de cette fin d’année.