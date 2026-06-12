L’intelligence artificielle s’installe massivement dans la musique en streaming, et Deezer veut donner aux auditeurs un moyen de la repérer. La plateforme française vient de lancer un outil gratuit capable d’analyser des playlists issues de 20 grands services de streaming afin d’identifier les morceaux générés par IA.

Disponible en 27 langues, ce détecteur utilise la même technologie que Deezer emploie déjà pour marquer les titres synthétiques sur sa propre plateforme.

Une explosion des morceaux générés par IA

Deezer affirme recevoir près de 75 000 titres générés par IA chaque jour. Le chiffre donne la mesure du défi. La question n’est plus de savoir si la musique synthétique arrive sur les plateformes, mais comment la distinguer, la signaler et éviter qu’elle ne perturbe les recommandations ou les revenus des artistes.

Selon Deezer, 43 % des utilisateurs arrivant depuis d’autres services possèdent déjà de la musique générée par IA dans leurs playlists.

Le fonctionnement est simple : l’utilisateur connecte son compte de streaming, sélectionne ses playlists, puis consulte les résultats.

L’intérêt stratégique est évident. Deezer ne limite pas son outil à ses propres abonnés. En l’ouvrant à 20 plateformes, l’entreprise positionne sa technologie comme une référence potentielle pour toute l’industrie.

Un enjeu de royalties et de fraude

Deezer indique que les morceaux entièrement générés par IA représentent seulement 1 % à 3 % des écoutes sur son service. Mais, le problème principal vient de la fraude : jusqu’à 85 % des streams liés à ces titres auraient été frauduleux en 2025. Lorsque Deezer détecte une manipulation, les écoutes concernées sont exclues du calcul des royalties.

La plateforme a déjà retiré les morceaux IA de ses recommandations algorithmiques et de ses playlists éditoriales.

Deezer veut devenir l’arbitre de la musique synthétique

La société affirme que son système peut identifier des titres produits par des modèles majeurs comme Suno ou Udio, et qu’il pourra s’étendre à d’autres outils à mesure que davantage d’exemples seront disponibles.

Au-delà du service grand public, Deezer vise clairement les labels, distributeurs, plateformes et organismes de gestion des droits.

Dans une industrie musicale déjà fragilisée par la rémunération du streaming, la détection des contenus IA pourrait devenir une infrastructure aussi essentielle que les systèmes anti-fraude.