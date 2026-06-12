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HarmonyOS 7 officialisé : Huawei mise sur l’IA omniprésente et une interface plus immersive

HarmonyOS 7 officialisé : Huawei mise sur l’IA omniprésente et une interface plus immersive

Huawei a profité de sa conférence annuelle des développeurs pour lever le voile sur HarmonyOS 7, la prochaine évolution majeure de son système d’exploitation. Plus qu’une simple mise à jour visuelle, cette nouvelle version marque une étape importante dans la stratégie logicielle du groupe chinois, qui place désormais l’intelligence artificielle au cœur même du système.

Avec une interface repensée, un assistant Celia profondément amélioré et de nouveaux outils de sécurité, Huawei entend renforcer l’intégration entre smartphones, tablettes, PC, montres connectées et objets intelligents.

HarmonyOS 7 : Une interface plus moderne et plus immersive

HarmonyOS 7 adopte un nouveau langage de design spatial destiné à donner davantage de profondeur à l’expérience utilisateur.

Huawei utilise des techniques avancées de rendu logiciel pour créer des effets tridimensionnels dans l’ensemble du système. Les écrans de verrouillage gagnent en dynamisme grâce à des interactions plus naturelles avec les fonds d’écran, tandis que les boutons, curseurs et éléments d’interface profitent de nouveaux jeux de lumière et d’animations plus fluides.

Cette approche vise à rendre l’environnement visuel plus vivant, tout en conservant la légèreté qui caractérise HarmonyOS.

L’intelligence artificielle devient la colonne vertébrale du système

La véritable nouveauté de HarmonyOS 7 se situe toutefois du côté de l’intelligence artificielle. Huawei affirme qu’il s’agit de son premier système conçu autour d’une architecture nativement pensée pour l’IA, plutôt que d’un OS auquel des fonctionnalités intelligentes auraient été ajoutées après coup.

L’assistant Celia évolue ainsi vers un rôle beaucoup plus central. Il devient un véritable hub intelligent capable de comprendre des intentions complexes, d’exécuter des tâches en plusieurs étapes et d’interagir directement avec les applications du système.

Pour accompagner cette évolution, Huawei introduit également HarmonyOS Intelligent Agent Framework 2,0, une nouvelle plateforme destinée à améliorer les interactions entre l’utilisateur, l’IA et les services logiciels. Selon l’entreprise, le taux de réussite sur les requêtes complexes dépasse désormais les 90 %.

Des outils IA plus présents au quotidien

HarmonyOS 7 enrichit également plusieurs fonctions grand public grâce à l’IA. Parmi les nouveautés annoncées :

Outils de retouche photo intelligents

Génération de contenu assistée par IA

Commandes vocales plus naturelles

Interaction approfondie avec les applications

Assistance contextuelle à l’échelle du système

Huawei cherche ici à réduire la frontière entre les applications et le système d’exploitation, en permettant à l’IA d’agir directement sur plusieurs services simultanément.

Une priorité renforcée sur la sécurité

Face à la multiplication des arnaques numériques, Huawei introduit une nouvelle plateforme anti-fraude intégrée à HarmonyOS 7. Le système est capable d’identifier :

Les QR codes suspects

Les sites web frauduleux

Les tentatives d’usurpation d’applications

Les appels provenant de numéros internationaux usurpés

Huawei ajoute également une détection des escroqueries vocales basée sur l’intelligence artificielle, destinée à protéger les utilisateurs contre les nouvelles formes de fraude utilisant des voix synthétiques.

De meilleures performances pour l’écosystème Huawei

Huawei annonce également des optimisations importantes des performances. Selon le constructeur, HarmonyOS 7 offrirait jusqu’à 15 % de gains de performances par rapport à la précédente génération, tout en limitant la dégradation des performances à long terme liée à l’accumulation des données et processus système.

L’objectif est de conserver une expérience fluide même après plusieurs années d’utilisation.

Les premiers appareils compatibles déjà connus

La version Developer Beta de HarmonyOS 7 est disponible dès maintenant pour plusieurs appareils haut de gamme Huawei :

Mate 80 Pro

Mate X7

Mate XT Master

Pura 90 Pro Max

Pura X

Pura X Collector’s Edition

nova 15 Pro

Le déploiement grand public est attendu plus tard dans l’année. Huawei a également confirmé que la future série Mate 90, attendue en Chine dès septembre, sera la première génération de smartphones à embarquer HarmonyOS 7 dès sa sortie.

Huawei accélère sa stratégie d’indépendance logicielle

Avec HarmonyOS 7, Huawei poursuit sa transformation en écosystème totalement autonome face aux restrictions occidentales. L’entreprise ne cherche plus seulement à proposer une alternative à Android. Elle construit progressivement une plateforme complète où matériel, logiciels et intelligence artificielle sont conçus pour fonctionner comme un ensemble cohérent.

Cette évolution illustre une tendance de fond du marché : l’avenir des systèmes d’exploitation ne se jouera plus uniquement sur l’interface ou les applications, mais sur la capacité de l’IA à comprendre, anticiper et simplifier les usages quotidiens.