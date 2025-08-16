Accueil » iPhone 17 : faut-il attendre avant d’acheter un nouvel iPhone ? Voici ce que l’on sait

Comme chaque année à l’approche de septembre, une question revient chez les fans d’Apple : faut-il craquer pour l’iPhone actuel ou attendre la prochaine génération ? En 2024, de nombreux utilisateurs ont hésité à investir dans un iPhone 15 ou même un iPhone 16, jugés par certains comme des mises à jour modestes.

Mais selon les fuites fiables et les rapports récents, l’iPhone 17 pourrait être la refonte la plus ambitieuse depuis des années.

Voici ce que l’on sait à quelques semaines de son lancement.

1. Un design entièrement repensé pour l’iPhone 17 ?

Selon les premières images qui ont fuité, Apple s’apprête à tourner la page du design aux bords plats, inauguré avec l’iPhone 12. L’iPhone 17 Pro adopte des coins plus arrondis, évoquant les lignes plus douces de l’iPhone 11, tout en intégrant une nouvelle île rectangulaire pour les capteurs photo à l’arrière.

Les modèles standards pourraient conserver une esthétique plus sobre, mais des changements sont également attendus à l’avant : les bordures autour de l’écran seraient affinées, et l’encoche en forme de pilule (Dynamic Island) réduite.

Autre changement majeur : le retour de l’aluminium pour le châssis, même sur les modèles Pro, au détriment du titane, jugé trop coûteux.

2. iPhone 17 Air : un nouveau venu dans la gamme

En 2025, Apple pourrait remplacer l’iPhone Plus par un tout nouveau modèle : l’iPhone 17 Air. Un nom qui rappelle les MacBook Air, et pour cause : ce modèle miserait tout sur la finesse et la légèreté.

Selon les fuites, l’iPhone 17 Air afficherait une épaisseur record de seulement 5,4 mm, pour un écran OLED de 6,6 pouces. Il viendrait compléter la gamme, aux côtés des classiques iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

3. Tous les iPhone 17 passent enfin au 120 Hz

C’est l’une des critiques majeures adressées aux iPhone 15 et 16 standard : l’absence d’un écran fluide à 120 Hz, alors que la concurrence Android le propose depuis des années — même sur les modèles milieu de gamme.

Bonne nouvelle : tous les iPhone 17, y compris les modèles d’entrée de gamme, profiteraient enfin d’un taux de rafraîchissement 120 Hz, apportant une bien meilleure fluidité dans l’interface, les jeux et le scroll.

Mieux encore, les nouveaux écrans bénéficieraient d’un revêtement anti-reflets amélioré, résistant mieux aux rayures et réduisant les reflets au soleil.

4. Des appareils photo repensés, surtout pour les Pro

Côté photo, les modèles Pro (iPhone 17 Pro et Pro Max) apporteraient un capteur téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 3,5x, contre 5x sur l’iPhone 15 Pro Max. Ce changement peut sembler être un recul, mais Apple miserait sur une meilleure qualité pour les portraits, avec une focale plus polyvalente.

L’ensemble de la gamme profiterait aussi d’un nouveau capteur selfie de 24 mégapixels, une amélioration notable par rapport aux 12 mégapixels actuels, avec un traitement logiciel renforcé par l’IA.

5. Autonomie : des promesses… mais attention au modèle Air

Malgré une finesse impressionnante, l’iPhone 17 Air pourrait faire des concessions sur la batterie, avec une capacité annoncée à moins de 3 000 mAh. Apple miserait sur les optimisations d’iOS 26 et la puce A19 en 3 nm pour garantir une journée complète d’autonomie… mais cela restera à vérifier dans les usages réels.

Les modèles Pro Max, eux, profiteraient d’une batterie de 5 000 mAh, la plus grosse jamais vue sur un iPhone.

iOS 26 et nouvelles puces Apple

Tous les iPhone 17 seront lancés sous iOS 26, avec notamment :

Une interface “Liquid Glass” retravaillée

Des fonctions IA intégrées dans les apps natives

Un nouveau mode Adaptive Power pour ajuster dynamiquement la consommation

Les modèles Pro tourneront sur la puce A19 Pro, avec des performances GPU boostées et une meilleure efficacité énergétique. La connectivité sera aussi améliorée avec un modem Apple C1 maison, et une nouvelle puce Wi-Fi développée en interne.

Faut-il attendre l’iPhone 17 ?

Si vous possédez un iPhone 13 ou plus ancien, l’iPhone 17 semble être le bon moment pour changer. Apple prévoit une évolution significative du design, une généralisation du 120 Hz, une meilleure caméra frontale, et une nouvelle organisation de gamme avec un iPhone Air ultrafin.

Avec une annonce prévue fin septembre 2025, et une sortie dans la foulée, mieux vaut attendre quelques semaines si vous hésitez à changer de smartphone cet été.