Accueil » iPhone 17 Air : le smartphone ultra-fin d’Apple se dévoile… mais est-ce une bonne idée ?

iPhone 17 Air : le smartphone ultra-fin d’Apple se dévoile… mais est-ce une bonne idée ?

iPhone 17 Air : le smartphone ultra-fin d’Apple se dévoile… mais est-ce une bonne idée ?

Comme chaque automne, Apple s’apprête à dévoiler sa nouvelle gamme d’iPhone. Mais cette année, tous les regards se tournent vers l’iPhone 17 Air, un modèle ultra-fin qui promet de repousser les limites du design… au détriment, peut-être, de l’autonomie et de la polyvalence.

iPhone 17 Air : Un design ultra-fin… mais à quel prix ?

Les fuites autour de l’iPhone 17 Air sont nombreuses et cohérentes : Apple préparerait un smartphone de seulement 5,5 mm d’épaisseur, soit à peine plus qu’un iPad Pro. Ce serait un record pour l’iPhone, mais aussi un choix audacieux, car une finesse extrême rime souvent avec compromis techniques.

Le design s’appuierait sur un châssis en titane, comme les modèles Pro récents, afin d’éviter les mésaventures du passé (rappelez-vous du « bendgate » de l’iPhone 6 Plus).

L’écran, quant à lui, mesurerait 6,6 pouces, avec une dalle OLED 120 Hz comme sur toute la gamme iPhone 17.

Un seul capteur photo : retour en arrière ?

Côté photo, c’est la grande déception : l’iPhone 17 Air ne proposerait qu’un seul capteur de 48 mégapixels. Certes, Apple utilise un recadrage intelligent pour simuler un zoom 2x sans perte, mais cela reste loin des trois focales disponibles sur les modèles Pro.

Pour les amateurs de photo et vidéo, ce choix risque de faire fuir vers l’iPhone 17 Pro, qui offrirait toujours un capteur principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif — tous de 48 mégapixels cette année, selon les rumeurs.

Batterie : la grande faiblesse de l’iPhone 17 Air ?

Avec une telle finesse, il faut s’attendre à une batterie réduite : entre 2800 et 3000 mAh, selon les analystes. C’est nettement moins que les 3561 mAh de l’iPhone 16 standard ou les 4676 mAh du 16 Pro Max.

Apple compte probablement sur une meilleure efficacité énergétique grâce à sa puce C1 (modem maison) et la possible adoption de batteries à électrode en silicium, mais cela suffira-t-il à rassurer les utilisateurs intensifs ? Rien n’est moins sûr.

Une batterie externe MagSafe pourrait compenser… mais ajoute alors de l’épaisseur, annulant tout l’intérêt de ce design « Air ».

Quel prix pour cette finesse ?

Si l’on en croit les analystes, Apple pourrait positionner l’iPhone 17 Air autour de 899 dollars, ce qui le placerait entre le modèle standard (799 dollars) et le Pro (1 099 dollars). C’est aussi un remplacement probable de l’iPhone « Plus », qui pourrait disparaître du catalogue cette année.

Ironie du sort, la majorité des acheteurs vont sûrement protéger ce bijou de finesse avec une coque. Que ce soit pour éviter les rayures, les chutes ou les fissures, rares sont ceux qui osent utiliser un iPhone nu.

Résultat : la minceur vantée par Apple sera en grande partie masquée par une coque, ce qui interroge sur l’utilité réelle d’un iPhone si fin… sauf pour les amateurs de technologie minimaliste.

Pas pour moi, mais peut-être pour vous

L’iPhone 17 Air est sans doute un beau coup marketing : design ultra-fin, nouveau nom, positionnement premium. Mais pour ceux qui veulent une meilleure autonomie, un système photo complet, et toutes les fonctions haut de gamme, le modèle Pro reste un choix plus logique.

Personnellement, j’attends l’iPhone 17 Pro, avec son nouveau bloc photo imposant (et oui, un peu moche), son processeur A19 Pro, ses trois capteurs de 48 mégapixels, sa batterie plus musclée et son écran anti-reflet. Si vous êtes dans la même situation — venant d’un iPhone 13 Pro ou antérieur —, le saut de génération pourrait être bien plus intéressant du côté Pro.

Annonce prévue en septembre 2025

Sauf surprise, Apple devrait présenter sa gamme iPhone 17 lors d’un keynote prévu autour du 10 septembre 2025, avec une sortie possible le 20 septembre, comme l’année dernière avec l’iPhone 16.