iPhone 17 vs iPhone 17 Pro : quelles différences en 2025 ?

Alors qu’Apple s’apprête à dévoiler sa gamme iPhone 17 en septembre, de nombreux utilisateurs s’interrogent : faut-il opter pour le modèle classique ou investir dans la version Pro ? Si l’année 2024 avait réduit l’écart entre les deux, les rumeurs sur l’iPhone 17 indiquent que le modèle iPhone 17 Pro va reprendre une longueur d’avance sur plusieurs aspects clés.

Ces dernières années, Apple a doté ses modèles iPhone Pro d’un petit coup de pouce supplémentaire avec des fonctionnalités absentes de l’iPhone standard. Mais, ce n’était pas le cas avec l’iPhone 16, qui a ajouté suffisamment de nouvelles fonctionnalités pour dissiper presque toute peur de rater quelque chose que vous auriez pu ressentir en ne payant pas pour l’iPhone 16 Pro.

Cette tendance se poursuivra-t-elle cette année avec une comparaison iPhone 17 vs iPhone 17 Pro ? Les premières rumeurs concernant les plans d’Apple pour l’iPhone 17 dressent un tableau mitigé. Voici comment se dessine un éventuel face-à-face entre l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro, avec un focus particulier sur les principales différences et les principales similitudes.

iPhone 17 vs iPhone 17 Pro

Un design qui évolue davantage côté Pro

L’iPhone 17 classique devrait garder un design proche des modèles précédents, avec deux capteurs photo disposés verticalement. En revanche, l’iPhone 17 Pro pourrait adopter un module photo horizontal, avec une disposition inédite des capteurs et du flash, qui s’étendrait sur toute la largeur arrière.

Côté matériaux, la structure en titane pourrait être remise en question, bien qu’elle soit devenue un marqueur des modèles Pro. À confirmer.

Caméras : avantage net au Pro

L’iPhone 17 conserverait une configuration à deux capteurs : principal 48 mégapixels + ultra grand-angle.

L’iPhone 17 Pro, lui, passerait à un téléobjectif 48 mégapixels (contre 12 mégapixels sur le 16 Pro), mais avec un zoom optique réduit à 3,5x (vs 5x auparavant). Un compromis étrange, mais qui pourrait être lié à la gestion de la qualité d’image.

Autre exclusivité du Pro : l’enregistrement vidéo en double caméra (avant + arrière simultanément), utile pour les créateurs de contenu. Tous les modèles pourraient enfin bénéficier d’une caméra frontale 24 mégapixels, un bond par rapport aux 12 mégapixels actuels.

Processeur : A19 Pro vs A18 ?

Deux scénarios se dessinent :

L’iPhone 17 pourrait conserver la puce A18, une stratégie déjà vue avec l’iPhone 16.

L’iPhone 17 Pro embarquerait une nouvelle puce A19 Pro, avec des performances nettement supérieures en traitement graphique et IA.

Résultat : un écart de puissance beaucoup plus marqué entre les deux modèles que les années précédentes.

Mémoire vive : le Pro passe à 12 Go

Alors que les modèles classiques resteront à 8 Go de RAM, les modèles Pro bénéficieraient de 12 Go, afin de gérer plus efficacement les fonctionnalités Apple Intelligence introduites avec iOS 26.

Prix : écart toujours important

Les tarifs restent incertains en raison des taxes d’importation, mais voici les projections :

iPhone 17 : à partir de 829 dollars

iPhone 17 Pro : à partir de 1 049 049 dollars

L’écart de 200 dollars semble se maintenir, voire s’accentuer si le Pro gagne encore en technologies.

Écran : la grande nouveauté de l’iPhone 17

Bonne nouvelle pour les fans du modèle de base : Apple intégrerait enfin un écran à 120 Hz sur l’iPhone 17. Grâce à la technologie LTPO, la fluidité de l’affichage sera au rendez-vous, même si le taux de rafraîchissement ne descendrait pas à 1 Hz comme sur les Pro.

L’iPhone 17 pourrait aussi passer à 6,3 pouces, soit la taille actuelle du 16 Pro.

Enfin, des rumeurs évoquent un Dynamic Island plus petit sur les deux modèles, mais cela reste à confirmer.

Refroidissement : une chambre à vapeur pour les Pro ?

L’iPhone 17 Pro pourrait être équipé d’un système de refroidissement par chambre à vapeur, pour mieux gérer les charges lourdes en traitement (jeux, IA…). On ne sait pas encore si cette nouveauté sera aussi présente sur l’iPhone 17 classique.

iOS 26 : même expérience logicielle

Tous les modèles bénéficieront de iOS 26, qui introduit une interface repensée « Liquid Glass » ainsi que de nouvelles fonctions Apple Intelligence : Genmoji, Visual Intelligence, Image Playground, etc.

L’expérience logicielle sera donc quasi identique entre les deux modèles.

Conclusion : faut-il choisir l’iPhone 17 Pro ?

Choisissez l’iPhone 17 Pro si :

Vous voulez les meilleures performances, notamment pour la photo et la vidéo.

Vous utilisez des apps lourdes, IA ou multitâche intensif.

Vous voulez plus de RAM et de stockage.

Choisissez l’iPhone 17 si :