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Google TV devient plus simple à régler grâce à Gemini, avec TCL en premier partenaire

Régler une télévision connectée devrait être simple. Dans la pratique, trouver le bon menu pour ajuster la luminosité, le contraste ou le mode image peut vite devenir pénible. Google veut corriger cela avec de nouvelles commandes Gemini intégrées à Google TV.

TCL sera le partenaire de lancement exclusif pendant 60 jours, avant une arrivée prévue sur d’autres marques Google TV.

Des réglages TV à la voix

Avec cette nouveauté, les utilisateurs peuvent demander directement à Gemini d’ajuster certains paramètres. Il devient possible de dire : « L’écran est trop sombre », « Je n’entends pas bien les dialogues » ou encore « Mets un mode image adapté au sport ». Gemini peut alors modifier la luminosité, le contraste, le volume ou le mode d’affichage sans obliger l’utilisateur à naviguer dans plusieurs sous-menus.

L’assistant peut aussi ouvrir directement la bonne page de réglages lorsque l’ajustement nécessite une action manuelle.

La fonction est disponible dès maintenant aux États-Unis sur plusieurs modèles TCL Google TV 2025 et 2026, dont les QM9K, QM7L, RM7L, X11L, QM9L, QM8L et RM9L.

Pour l’instant, Google et TCL n’ont pas confirmé si des modèles plus anciens comme les QM6K, QM7K ou QM8K recevront aussi cette mise à jour.

Une fonction pratique avant la Coupe du monde

Le timing n’est pas anodin. Avec la Coupe du monde de football lancée, Google TV va également proposer un hub dédié avec calendriers, informations en direct, temps forts et contenus YouTube. Pouvoir ajuster rapidement l’image et le son avant un match devient alors un vrai confort d’usage.

Cette nouveauté montre surtout comment Google veut rendre Gemini plus utile au quotidien. Plutôt que de se limiter aux réponses conversationnelles, l’assistant commence à agir directement sur les appareils de la maison.

Sur Google TV, cela ne révolutionne pas l’expérience. Mais c’est exactement le genre de petit changement qui rend une interface plus fluide, plus naturelle et moins frustrante.

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