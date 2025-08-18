Accueil » iPhone 17 Pro et Pro Max : les fuites révèlent un zoom 8x, une nouvelle batterie et une appli photo pro

À un mois de l’annonce officielle attendue le 9 septembre 2025, les rumeurs autour de l’iPhone 17 Pro et de l’iPhone 17 Pro Max s’intensifient. Les dernières fuites viennent confirmer plusieurs changements importants, aussi bien côté design, que caméra et batterie.

Slot SIM physique confirmé… mais pas pour tous

Selon le leaker Majin Bu, des photos révèlent la présence d’un emplacement SIM physique sur l’iPhone 17 Pro destiné aux marchés internationaux. Les modèles américains resteront uniquement eSIM, mais Apple prévoit visiblement deux versions internes de ses téléphones pour s’adapter aux différentes régions du monde.

Cette distinction explique aussi la présence de deux formats de batterie différents, selon que le téléphone intègre ou non un tiroir SIM. C’est une preuve supplémentaire des efforts d’Apple pour gérer thermiquement ses appareils tout en conservant un design uniforme à l’extérieur.

Un module caméra encore plus massif et puissant

La plus grande nouveauté pourrait bien se trouver au dos de l’iPhone 17 Pro Max. Selon Setsuna Digital, Apple s’apprêterait à introduire son téléobjectif le plus puissant à ce jour, avec un zoom optique 8x — une avancée majeure face aux 5x de l’iPhone 16 Pro Max actuel.

La rumeur évoque également un redesign du bloc photo pour loger cette technologie avancée, la possibilité d’un capteur photo de 48 mégapixels pour le zoom, et l’arrivée d’une application photo professionnelle signée Apple, pour mieux exploiter les capteurs.

D’autres images dévoilent une batterie recouverte de métal, comme sur l’iPhone 16 Pro, ce qui améliore la gestion de la chaleur — un point crucial pour supporter les tâches lourdes liées à l’IA ou à la vidéo 4K. Cette conception pourrait renforcer l’autonomie de la gamme Pro, qui devrait frôler voire dépasser les 30 heures d’usage en usage mixte.

Apple muscle sa gamme Pro avant la keynote de septembre

Avec l’intégration possible d’un zoom optique 8x, d’un nouveau module photo géant, d’une batterie redessinée selon les marchés, et d’une app photo pro, les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max semblent vouloir séduire les photographes mobiles et les utilisateurs exigeants.

Reste à savoir si ces avancées suffiront à justifier une augmentation de prix attendue, qui pourrait faire grimper le Pro Max au-delà des 1 800 € en Europe.