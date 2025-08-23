Accueil » iPhone 17 Pro : un modèle menacé par le 17 Air et le Pro Max en 2025 ?

iPhone 17 Pro : un modèle menacé par le 17 Air et le Pro Max en 2025 ?

Apple dévoilera sa nouvelle gamme d’iPhone 17 dans quelques semaines, et cette année, la stratégie semble différente. Pour la première fois, trois modèles haut de gamme seront proposés : iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, et iPhone 17 Pro Max.

Mais, selon les dernières fuites, l’iPhone 17 Pro pourrait devenir le plus dispensable des trois.

iPhone 17 Air : le nouveau venu qui vole la vedette

Exit le modèle « Plus » : en 2025, Apple va introduire l’iPhone 17 Air, un smartphone au design ultra-fin (5,4 mm seulement) qui apporte un vent de fraîcheur à la gamme. Il promet :

Un écran OLED 120 Hz, ultra-léger

Un design « futuriste », proche d’un iPhone X 2.0

Une expérience haut de gamme… malgré quelques concessions sur la batterie et l’appareil photo

Résultat : l’iPhone 17 Air coche toutes les cases du smartphone « nouvelle génération » que les utilisateurs veulent exhiber. Et cela pourrait bien détourner une partie du public habituel du modèle Pro.

iPhone 17 Pro Max : la valeur sûre puissance max

De l’autre côté du spectre, l’iPhone 17 Pro Max s’annonce comme le plus complet et le plus puissant des iPhone :

Écran géant

Batterie encore plus grande (et châssis épaissi)

Améliorations photo, notamment en téléobjectif

Probablement le seul à proposer la vidéo 8K

Les habitudes d’achat sont claires : les utilisateurs préfèrent les grands écrans, et Apple le sait. Le Pro Max est donc taillé pour dominer les ventes dans le segment ultra-premium.

Mais alors… à quoi sert encore l’iPhone 17 Pro ?

Traditionnellement, le modèle Pro est le compromis idéal : technologie de pointe, mais format plus compact que le Max. Mais cette année :

L’iPhone 17 Air apporte l’innovation design

L’iPhone 17 Pro Max apporte la performance totale

L’iPhone 17 Pro pourrait donc apparaître comme un entre-deux fade. Ni le plus novateur, ni le plus complet, et avec peu d’éléments distinctifs. S’il conserve le prix élevé (autour de 1 200 €), il risque d’être le maillon faible de la gamme 2025.

Une gamme à trois visages… mais un modèle en trop ?

Avec l’arrivée de l’iPhone 17 Air, Apple rebat les cartes de sa gamme. Mais dans ce trio, l’iPhone 17 Pro semble perdre en attractivité.

Le choix du public pourrait se résumer ainsi :

iPhone 17 Air : pour l’innovation et la légèreté

iPhone 17 Pro Max : pour la puissance, la batterie et la photo

iPhone 17 Pro : pour… ceux qui hésitent entre les deux ?

À moins d’une surprise lors de l’annonce officielle, le modèle Pro pourrait connaître une année difficile.