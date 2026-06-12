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OpenAI assouplit les limites de Codex avec des réinitialisations utilisables à la demande

OpenAI assouplit les limites de Codex avec des réinitialisations utilisables à la demande

Les utilisateurs intensifs d’IA connaissent bien le problème : lancer une longue session de travail, pousser un modèle dans ses retranchements, puis se heurter brutalement à une limite d’usage. Avec Codex, son assistant de programmation intégré à ChatGPT, OpenAI introduit désormais une solution plus flexible : des réinitialisations de limite que l’utilisateur peut conserver et déclencher au bon moment.

Une petite nouveauté en apparence, mais très utile pour les développeurs qui travaillent par longues sessions.

Des limites moins rigides

Jusqu’ici, les quotas de Codex se réinitialisaient selon un calendrier fixe. Si un développeur atteignait sa limite en plein milieu d’un projet ou d’une session nocturne, il devait simplement attendre.

OpenAI change cette logique avec les « réinitialisations des limites », des réinitialisations sauvegardées que l’utilisateur peut activer quand il en a réellement besoin.

Une réinitialisation offerte pour commencer

La fonction est déployée auprès des utilisateurs Codex des offres ChatGPT Go, Plus, Pro et Business. Pour lancer le système, OpenAI offre une réinitialisation bancaire gratuite aux utilisateurs éligibles.

L’entreprise teste aussi un programme de parrainage temporaire : pendant deux semaines, les abonnés Plus et Pro peuvent inviter jusqu’à trois amis à essayer Codex. Quand un invité envoie son premier message, les deux comptes reçoivent une nouvelle réinitialisation.

OpenAI n’a pas encore expliqué comment les utilisateurs pourront obtenir d’autres réinitialisations après cette période de test.

Mais, la voie semble évidente : vendre des réinitialisations ponctuelles ou des packs pourrait devenir une nouvelle source de revenus, surtout auprès des développeurs prêts à payer pour éviter une interruption de travail.

Un vrai gain pour les power users

Cette mise à jour ne rend pas Codex plus puissant, mais elle le rend plus pratique. En donnant aux utilisateurs le contrôle du moment où leur quota se recharge, OpenAI améliore l’expérience des développeurs les plus actifs.

Dans la guerre des assistants IA de programmation, ce type de détail peut faire une vraie différence.