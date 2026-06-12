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vivo X Fold 6 : un processeur Dimensity 9500 « Super Edition » taillé pour l’IA et la productivité

vivo X Fold 6 : un processeur Dimensity 9500 « Super Edition » taillé pour l’IA et la productivité

À quelques jours de son lancement officiel, vivo commence à lever le voile sur l’un des éléments les plus stratégiques du futur vivo X Fold 6. Le constructeur chinois vient de confirmer que son nouveau smartphone pliable embarquera une version personnalisée du Dimensity 9500, conçue spécifiquement pour les usages liés aux grands écrans et à l’intelligence artificielle.

Plus qu’une simple mise à jour matérielle, ce choix illustre la manière dont les constructeurs cherchent désormais à transformer les smartphones pliables en véritables outils de productivité.

Un Dimensity 9500 développé spécialement pour les smartphones pliables

Selon vivo, le vivo X Fold 6 sera le premier smartphone au monde à intégrer un processeur Dimensity 9500 Super Edition. Contrairement à une version standard du SoC de MediaTek, cette puce aurait été développée conjointement par les deux entreprises pendant près de deux ans afin de répondre aux besoins spécifiques des appareils pliables.

L’objectif est clair : améliorer les performances dans les scénarios où plusieurs applications fonctionnent simultanément, tout en optimisant le rendu multi-fenêtres et les charges de travail complexes liées à l’IA.

À mesure que les smartphones pliables se rapprochent d’une expérience proche de celle d’un ordinateur portable, ce type d’optimisation devient un véritable argument différenciant.

L’IA au cœur de l’expérience utilisateur

vivo met particulièrement l’accent sur les performances liées à l’intelligence artificielle. Le constructeur affirme que la puissance de calcul dédiée à l’IA progresse de 111 % par rapport à la précédente génération, tandis que la consommation énergétique diminuerait de 56 %.

Une combinaison essentielle à l’heure où les fonctionnalités génératives deviennent de plus en plus gourmandes en ressources.

Parmi les nouveautés annoncées :

Un moteur de reconnaissance vocale optimisé.

Une transcription hors ligne jusqu’à sept fois plus rapide.

Une amélioration de 7 % de la précision de reconnaissance.

Une génération de résumés accélérée de 57 %.

Un gestionnaire de fichiers enrichi par des modèles de langage avancés.

vivo introduira également une nouvelle fonction de questions-réponses contextuelles basée sur le contenu des documents, renforçant l’ambition du X Fold 6 comme outil de travail mobile.

Une interface pensée pour le multitâche

Le processeur personnalisé alimente également un nouveau moteur de gestion concurrente destiné à l’Atomic Workbench, l’environnement multitâche avancé de vivo. Selon la marque, les utilisateurs pourront exécuter davantage d’applications simultanément tout en profitant d’une meilleure fluidité lors du passage d’une fenêtre à l’autre ou lors des opérations de glisser-déposer.

Le smartphone sera livré avec OriginOS 6 Fold, une version du système spécialement optimisée pour les grands écrans pliables.

Cette intégration plus profonde entre matériel et logiciel rappelle la stratégie adoptée par Apple avec ses puces Apple Silicon ou encore Samsung avec certaines optimisations Galaxy AI.

Une fiche technique de très haut niveau

Les rumeurs évoquent également une configuration particulièrement ambitieuse. Le vivo X Fold 6 pourrait embarquer une batterie de 6 900 mAh, un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels et un capteur d’empreintes latéral.

Si ces spécifications se confirment, Vivo chercherait à rivaliser directement avec les références du segment premium, notamment les futurs pliables de Samsung, Honor et Xiaomi.

Les pliables entrent dans une nouvelle phase

Pendant plusieurs années, les smartphones pliables ont principalement été jugés sur leur design, leur finesse ou la qualité de leur charnière. Le vivo X Fold 6 montre que le marché évolue désormais vers une autre priorité : la productivité assistée par l’intelligence artificielle.

Avec un processeur spécifiquement optimisé pour les grands écrans, des fonctions IA locales plus rapides et un environnement multitâche renforcé, Vivo cherche à transformer son pliable en véritable station de travail de poche.

La bataille des smartphones pliables ne se joue plus seulement sur le matériel. Elle se joue désormais sur la capacité des constructeurs à exploiter l’IA pour créer des usages réellement différenciants.