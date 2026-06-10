Pendant des années, Raccourcis a été l’une des fonctionnalités les plus puissantes de l’iPhone et l’une des moins utilisées. Avec iOS 27, Apple entend changer cela radicalement. Grâce à Apple Intelligence, la création d’automatisations complexes ne nécessite plus de construire manuellement des dizaines d’actions. Une simple phrase en langage naturel suffit désormais.

Cette évolution pourrait bien transformer Raccourcis, longtemps réservé aux utilisateurs avancés, en un outil grand public capable de démocratiser l’automatisation sur iPhone.

Le principal problème de Raccourcis n’était pas la puissance, mais la complexité

Depuis son introduction, Raccourcis permet d’automatiser pratiquement n’importe quelle tâche sur iPhone, iPad ou Mac. Envoyer un message automatiquement, lancer une série d’applications selon l’heure de la journée, générer un rapport quotidien ou contrôler des objets connectés : les possibilités sont presque infinies.

Le problème est que construire ces automatisations demandait souvent de comprendre la logique des actions, de connaître les applications compatibles, d’assembler manuellement chaque étape et de tester et corriger les erreurs.

Pour de nombreux utilisateurs, la courbe d’apprentissage était simplement trop élevée.

Apple semble avoir enfin identifié ce frein majeur.

Apple Intelligence devient le moteur de Raccourcis

Avec iOS 27, la création d’un raccourci commence désormais par une simple description. L’utilisateur explique ce qu’il souhaite accomplir, et Apple Intelligence se charge du reste.

Au lieu d’assembler lui-même les différentes actions, le système analyse la demande, identifie les applications concernées et construit automatiquement le workflow nécessaire.

L’exemple présenté par Apple lors de la WWDC 2026 illustre parfaitement cette nouvelle approche.

Un utilisateur peut simplement écrire : « Quand je quitte le bureau, envoie un message à Pedro avec mon heure d’arrivée estimée ». En arrière-plan, Apple Intelligence détecte le lieu de travail, crée un déclencheur géographique, calcule l’itinéraire via Plans, estime l’heure d’arrivée, génère automatiquement le message et l’envoie via Messages.

Une opération qui aurait auparavant nécessité plusieurs minutes de configuration est désormais créée en quelques secondes.

Modifier une automatisation devient aussi simple que la créer

Apple ne s’est pas arrêtée à la génération initiale. Si le raccourci créé ne correspond pas parfaitement aux attentes, l’utilisateur peut simplement demander une modification en langage naturel. Par exemple : « Ajoute aussi la météo prévue à l’arrivée » ou « Envoie le message uniquement les jours ouvrés ».

Apple Intelligence ajuste alors automatiquement l’automatisation existante sans nécessiter d’intervention manuelle.

Cette approche conversationnelle rapproche davantage Raccourcis des assistants IA modernes que des outils d’automatisation traditionnels.

Une fonctionnalité qui pourrait enfin populariser l’automatisation

L’intérêt de cette nouveauté dépasse largement le cadre de Raccourcis lui-même. Depuis plusieurs années, Apple dispose d’un moteur d’automatisation extrêmement puissant, mais sous-exploité. La majorité des utilisateurs n’ont jamais créé le moindre raccourci personnalisé.

En supprimant la barrière technique, Apple ouvre potentiellement la porte à des millions de nouveaux utilisateurs.

L’automatisation pourrait alors devenir aussi naturelle que l’utilisation d’une commande vocale ou d’une recherche dans Spotlight. Cette évolution s’inscrit parfaitement dans la stratégie plus large d’Apple Intelligence : rendre les technologies complexes invisibles pour l’utilisateur final.

Un défi de taille pour Apple Intelligence

Reste toutefois une question essentielle : jusqu’où ira réellement cette automatisation assistée par IA ? Créer un raccourci simple est une chose. Construire des workflows avancés impliquant plusieurs applications, des conditions multiples et des traitements complexes en est une autre.

Les utilisateurs expérimentés de Raccourcis savent que certaines automatisations peuvent rapidement atteindre un niveau de sophistication proche de véritables scripts.

Apple devra démontrer que son IA est capable de gérer ces scénarios sans introduire d’erreurs ou de comportements imprévus. La réussite de cette fonctionnalité dépendra largement de la capacité du système à comprendre précisément l’intention de l’utilisateur.

L’un des changements les plus importants d’iOS 27

Face aux annonces spectaculaires autour de Siri AI ou des nouvelles fonctionnalités photo, cette évolution de Raccourcis pourrait facilement passer inaperçue. Pourtant, elle pourrait avoir un impact considérable sur l’expérience quotidienne des utilisateurs.

Apple ne cherche pas simplement à rendre Raccourcis plus simple. La société tente de transformer l’automatisation en une fonction naturelle de l’iPhone, accessible sans connaissances techniques particulières.

Si la promesse est tenue, iOS 27 pourrait marquer le moment où l’automatisation quitte enfin le cercle des passionnés pour devenir une fonctionnalité utilisée par le grand public. Et dans l’univers Apple, ce type de démocratisation a souvent davantage d’impact qu’une innovation spectaculaire réservée à quelques utilisateurs experts.