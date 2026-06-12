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Samsung Galaxy A27 5G officialisé discrètement : écran 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 3 et 6 ans de mises à jour

Samsung Galaxy A27 5G officialisé discrètement : écran 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 3 et 6 ans de mises à jour

Samsung enrichit sa gamme milieu de gamme avec un nouveau smartphone 5G. Sans grande annonce ni événement dédié, le constructeur sud-coréen a mis en ligne le Galaxy A27 5G sur son site officiel en République tchèque, dévoilant au passage l’essentiel de sa fiche technique.

Avec un écran AMOLED 120 Hz, une puce Snapdragon récente et une politique logicielle particulièrement ambitieuse, ce nouveau modèle entend renforcer la position de Samsung sur un segment devenu plus concurrentiel que jamais.

Un écran AMOLED 120 Hz au cœur de l’expérience

Le Galaxy A27 5G embarque un écran Super AMOLED de 6,7 pouces affichant une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Samsung annonce également une luminosité pouvant atteindre 800 nits, un niveau confortable pour un usage quotidien en extérieur. La protection est assurée par du verre Gorilla Glass Victus+, un élément encore relativement rare sur cette catégorie de prix.

Avec cette configuration, Samsung continue de démocratiser des caractéristiques autrefois réservées aux modèles premium.

Sous le capot, le Galaxy A27 5G repose sur la plateforme Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm. Le smartphone sera proposé avec 6 ou 8 Go de mémoire LPDDR5x et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1, des composants qui devraient offrir une expérience plus fluide que la moyenne du segment.

Samsung conserve également un emplacement hybride compatible microSD permettant d’étendre le stockage jusqu’à 2 To.

Un module photo classique mais efficace

Côté photographie, Samsung opte pour une configuration éprouvée :

Capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS)

Ultra grand-angle de 5 mégapixels

Capteur macro de 2 mégapixels

À l’avant, un capteur selfie de 12 mégapixels prend place dans l’écran. L’ensemble est capable d’enregistrer des vidéos en 4K à 30 images par seconde, une fonctionnalité appréciable sur un appareil de cette catégorie.

Une batterie de 5 000 mAh et surtout six ans de support logiciel

Le Galaxy A27 5G intègre une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 25 W. Mais, le véritable argument stratégique se situe du côté logiciel. Le smartphone est livré sous Android 16 avec One UI 8.5 et bénéficiera de six années de mises à jour Android et de sécurité.

Samsung promet ainsi un support jusqu’en 2032, une durée qui dépasse encore la majorité des constructeurs Android sur le segment milieu de gamme.

Une stratégie qui mise sur la longévité

Le Galaxy A27 5 G ne cherche pas à révolutionner la formule de la série Galaxy A. Samsung privilégie ici une approche plus pragmatique : un écran de qualité, une plateforme moderne, une autonomie solide et surtout une durée de vie logicielle exceptionnelle.

Selon Roland Quandt, le nouveau modèle sera proposé à 349 euros en version de base (6 + 128 Go) et 439 euros en version max (8 + 256 Go).

Galaxy A27 5G 6/128GB = 349 Euro

Galaxy A27 5G 8/256GB = 439 Euro A26 was 299/369. ouch. can’t even buy cheap phones cheaply anymore. — Roland Quandt (@rquandt.bsky.social) 9 juin 2026 à 01:16

À mesure que les cycles de renouvellement des smartphones s’allongent, ce type d’engagement devient un argument commercial presque aussi important que les performances brutes.

Samsung semble l’avoir parfaitement compris.