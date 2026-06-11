Accueil » OpenAI et Visa préparent les achats autonomes via ChatGPT : vers une nouvelle ère du commerce IA

OpenAI et Visa préparent les achats autonomes via ChatGPT : vers une nouvelle ère du commerce IA

OpenAI et Visa préparent les achats autonomes via ChatGPT : vers une nouvelle ère du commerce IA

Après avoir appris à écrire, coder et raisonner, ChatGPT s’apprête à franchir une nouvelle étape : dépenser de l’argent. OpenAI vient d’annoncer un partenariat majeur avec Visa qui permettra à ses futurs agents IA d’effectuer des achats directement au nom des utilisateurs.

L’ambition est claire : faire de ChatGPT non plus un simple conseiller, mais un véritable intermédiaire commercial capable de rechercher, comparer, sélectionner et payer un produit sans intervention humaine constante. Une évolution qui pourrait redéfinir le commerce en ligne, mais qui soulève aussi de nombreuses questions sur la confiance, la responsabilité et le contrôle.

ChatGPT veut passer du conseil à l’action

Jusqu’à présent, les assistants IA excellaient surtout dans la recommandation. Demander à ChatGPT de trouver un casque audio à moins de 150 euros ou de comparer plusieurs modèles d’aspirateurs était déjà possible. En revanche, l’étape finale — le paiement — restait entre les mains de l’utilisateur.

Le partenariat avec Visa vise précisément à combler ce fossé.

Grâce à l’infrastructure de paiement du géant américain, les futurs agents IA d’OpenAI pourront effectuer des achats directement auprès de plus de 175 millions de commerçants acceptant Visa.

Dans un scénario typique, un utilisateur pourrait simplement demander : « Trouve-moi un casque sans fil avec réduction de bruit pour moins de 150 euros et commande le meilleur modèle. ». L’agent effectuerait alors la recherche, comparerait les offres disponibles et finaliserait l’achat automatiquement.

Une infrastructure construite autour de la confiance

OpenAI ne tente pas de réinventer le système financier. L’entreprise s’appuie sur l’expertise de Visa, qui traite déjà plus de 300 milliards de transactions chaque année.

La plateforme utilisera plusieurs couches de sécurité : des cartes virtuelles tokenisées, une authentification spécifique aux agents IA, une surveillance antifraude en temps réel, des limites de dépenses configurables et des restrictions par commerçant ou catégorie d’achat.

Les utilisateurs pourront ainsi définir leurs propres règles : plafond de dépenses, validation obligatoire au-delà d’un certain montant ou autorisation limitée à certains marchands.

Visa insiste sur le fait que l’humain restera décisionnaire. Du moins dans un premier temps.

OpenAI revient dans l’e-commerce après un premier échec

Cette annonce marque en réalité la deuxième tentative d’OpenAI dans le commerce conversationnel. Fin 2025, la société avait lancé Instant Checkout, une fonctionnalité permettant déjà à ChatGPT d’effectuer certains achats. L’initiative n’a toutefois jamais trouvé son public.

La principale raison était économique : OpenAI prélevait une commission de 4 % auprès des commerçants, un modèle que de nombreux distributeurs ont refusé d’adopter. Face à une faible adhésion du marché, Instant Checkout a été abandonné en mars dernier.

Cette fois, OpenAI change de stratégie. Au lieu de construire son propre réseau commercial, l’entreprise délègue les aspects les plus complexes — paiements, fraude, litiges et conformité — à Visa, dont c’est précisément le métier.

Une bataille stratégique entre géants de l’IA

Le partenariat ne concerne pas seulement OpenAI et Visa. Il s’inscrit dans une course beaucoup plus vaste visant à contrôler la prochaine génération du commerce numérique.

Visa travaille déjà avec plusieurs acteurs majeurs : Microsoft, Stripe, Shopify et Worldpay. De son côté, Mastercard développe sa propre plateforme Agent Pay. Google avance avec Universal Cart tandis qu’Amazon expérimente déjà plusieurs formes de commerce piloté par l’intelligence artificielle.

La bataille ne porte plus seulement sur la qualité des modèles. Elle concerne désormais le contrôle du moment le plus précieux de l’économie numérique : celui où un utilisateur décide d’acheter.

La grande inconnue : les consommateurs sont-ils prêts ? La technologie semble presque prête. La confiance, beaucoup moins. Le principal obstacle n’est pas technique, mais psychologique. Les consommateurs accepteront-ils réellement qu’une intelligence artificielle réalise des achats sans validation systématique ? Cette question devient encore plus complexe lorsqu’on évoque les erreurs potentielles. Qui sera responsable si un agent commande le mauvais produit ? Qui prendra en charge un remboursement en cas de litige ? Comment les banques traiteront-elles une fraude initiée par une IA agissant avec une autorisation légitime ?

Pour l’instant, OpenAI et Visa n’ont apporté aucune réponse détaillée sur ces scénarios. Aucune date de lancement officielle n’a non plus été annoncée.

Vers un futur où l’IA achète à notre place

Le véritable enjeu dépasse largement l’achat de quelques rouleaux d’essuie-tout ou d’un casque Bluetooth. Ce partenariat marque une évolution fondamentale du rôle des agents IA. Après avoir servi d’assistants conversationnels, ils deviennent progressivement des agents d’exécution capables d’agir directement dans le monde réel.

L’objectif final est évident : supprimer le maximum de friction entre une intention et son accomplissement.

Visa résume cette vision avec une question simple : après mille achats réussis, combien d’utilisateurs accepteront de ne plus valider chaque transaction individuellement ? C’est probablement là que se jouera l’avenir du commerce assisté par IA.

Car la prochaine révolution ne consistera peut-être pas à savoir quelle intelligence artificielle répond le mieux à une question, mais laquelle sera suffisamment digne de confiance pour dépenser votre argent à votre place.