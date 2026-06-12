Après avoir séduit par son nouveau design et ses performances, l’iPhone 17 Pro traîne un problème inattendu : certaines finitions perdent progressivement leur couleur.

Selon de nouvelles rumeurs, Apple pourrait conserver la même châssis en aluminium sur l’iPhone 18 Pro, faisant planer le risque d’un retour de ce défaut de couleur sur sa prochaine génération de smartphones premium.

Un succès commercial terni par un problème de finition

L’iPhone 17 Pro a largement contribué au succès de la gamme iPhone 17. Entre son nouveau design, ses performances améliorées et une stratégie produit plus cohérente, Apple a réussi à renforcer l’attractivité de ses modèles Pro.

Pourtant, quelques semaines après le lancement, des utilisateurs ont commencé à signaler un comportement inattendu concernant la finition Orange cosmique. Sur certains exemplaires, la teinte orange distinctive semble progressivement évoluer vers une nuance rosée, tandis que d’autres appareils affichent une décoloration plus marquée.

Le phénomène ne touche visiblement qu’une partie limitée du parc installé, mais il a rapidement attiré l’attention sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés. Pour un smartphone vendu à un tarif premium, la question de la durabilité esthétique n’est jamais anodine.

L’iPhone 18 Pro conserverait le même châssis en aluminium

D’après plusieurs fuites récentes, Apple devrait reconduire sur l’iPhone 18 Pro le châssis en aluminium introduit avec la génération actuelle. Ce choix présente plusieurs avantages. L’aluminium permet notamment une meilleure dissipation thermique que le titane utilisé auparavant, un élément devenu stratégique à mesure que les processeurs gagnent en puissance et que les fonctionnalités d’intelligence artificielle se multiplient.

Mais, cette décision pourrait également avoir un revers.

Si les problèmes de décoloration observés sur certains iPhone 17 Pro sont effectivement liés au traitement de surface de l’aluminium, alors Apple devra impérativement revoir son procédé de fabrication avant le lancement de l’iPhone 18 Pro.

À défaut, le constructeur risquerait de reproduire exactement le même problème sur sa nouvelle génération.

Une autre faiblesse : la résistance du châssis

La question de la couleur n’est pas le seul sujet de préoccupation. Le passage du titane à l’aluminium a également relancé les débats autour de la robustesse des modèles Pro. Plusieurs utilisateurs ont rapporté des rayures, bosses et marques d’usure apparaissant après des chocs relativement légers.

Le titane offrait certes un poids plus élevé et des coûts de production supérieurs, mais il présentait également une résistance mécanique plus importante.

Avec l’aluminium, Apple semble privilégier l’équilibre entre légèreté, dissipation thermique et coûts industriels. Une stratégie compréhensible sur le plan technique, mais qui impose une qualité de finition irréprochable pour justifier le positionnement premium de la gamme.

Le coloris Dark Cherry sera-t-il le prochain concerné ?

La grande nouveauté esthétique de l’iPhone 18 Pro devrait être le coloris Dark Cherry, appelé à succéder au très remarqué Orange cosmique. Les premières images de prototypes montrent une teinte profonde et élégante qui pourrait devenir la signature visuelle de cette génération.

Toutefois, si Apple n’apporte pas d’amélioration significative à son procédé de coloration, la question reste entière : comment cette nouvelle finition vieillira-t-elle après plusieurs mois d’utilisation ?

Une légère variation de teinte pourrait être perçue comme un effet de patine. En revanche, une décoloration visible risquerait de transformer un smartphone haut de gamme en appareil paraissant prématurément usé.

Apple a-t-elle déjà trouvé une solution ?

Il serait surprenant qu’Apple ignore totalement les retours observés sur certains iPhone 17 Pro. Les rumeurs évoquent déjà plusieurs ajustements esthétiques sur la prochaine génération, notamment un traitement plus discret des panneaux arrière et des contrastes de couleurs moins marqués.

Ces modifications pourraient également s’accompagner d’une amélioration des procédés de revêtement et d’anodisation.

La réalité est toutefois difficile à mesurer à ce stade. Le nombre d’appareils concernés semble relativement limité, ce qui pourrait pousser Apple à considérer le phénomène comme un cas marginal plutôt qu’un défaut structurel.

Un détail qui compte plus qu’il n’y paraît

Dans l’univers des smartphones premium, la perception compte autant que les performances. Les utilisateurs acceptent de payer plus de 1 000 euros pour bénéficier des meilleures technologies, mais aussi pour obtenir un produit capable de conserver son apparence et sa valeur dans le temps.

Si l’iPhone 18 Pro reprend effectivement le même châssis que son prédécesseur, Apple devra démontrer que les problèmes observés sur certains modèles de la génération actuelle ont été corrigés.

Car à l’heure où la concurrence multiplie les avancées en matière de matériaux, de durabilité et de design, un simple problème de finition peut rapidement devenir un sujet bien plus important qu’il n’y paraît.