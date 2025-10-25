Accueil » iPhone 18 : vers une hausse de prix en 2026 à cause de la puce A20 gravée en 2 nm

Apple pourrait bientôt faire grimacer les portefeuilles. Selon un nouveau rapport venu de Taïwan, la future puce A20 de l’iPhone 18 — gravée en 2 nanomètres par TSMC — coûtera beaucoup plus cher à produire que les précédentes générations.

D’après le China Times, TSMC prévoit d’augmenter le prix de ses plaquettes 2 nm jusqu’à +50 % par rapport au procédé 3 nm N3P, actuellement utilisé pour la puce A19 de l’iPhone 17.

Or, Apple avait déjà dû absorber une hausse similaire lors du passage du 4 nm au 3 nm avec l’iPhone 16.

Mais cette fois, le géant de Cupertino pourrait ne pas être en mesure de compenser cette flambée sans répercussion sur les prix finaux. Les analystes estiment qu’en 2026, le prix du modèle de base de l’iPhone 18 pourrait grimper de 50 à 100 dollars, franchissant ainsi la barre des 849 dollars aux États-Unis, soit les 1 000 euros en France.

Apple n’est pas seule dans cette situation. Les futurs Snapdragon de Qualcomm et Dimensity de MediaTek — destinés à la majorité des smartphones Android haut de gamme — seront eux aussi produits en 2 nm, subissant la même pression tarifaire.

iPhone 18 : Un calendrier de sortie chamboulé

Autre conséquence possible : Apple envisagerait de décaler le lancement de ses modèles standard. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max arriveraient à l’automne 2026 comme d’habitude, tandis que l’iPhone 18 « standard » serait repoussé au début 2027, accompagné d’un iPhone 18e, un modèle plus abordable censé remplacer la gamme SE.

Cette sortie décalée permettrait à Apple de mieux répartir ses coûts de production et de laisser plus d’espace médiatique à son très attendu iPhone pliable.

Une puissance record… mais à quel prix ?

Le passage au 2 nm devrait apporter d’importants gains d’efficacité énergétique et une puissance inégalée, mais il pose une question cruciale : jusqu’où les consommateurs sont-ils prêts à payer pour rester à la pointe ?

Face à des concurrents comme OPPO ou Xiaomi, qui proposent déjà des flagships puissants pour plusieurs centaines d’euros de moins, Apple et Samsung devront plus que jamais justifier chaque dollar de leur positionnement premium.

Si ces rumeurs se confirment, la gamme iPhone 18 marquera peut-être un tournant majeur — autant pour la technologie que pour la stratégie tarifaire d’Apple.