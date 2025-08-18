Accueil » iPhone 18 : Apple reporte le modèle de base à 2027 et mise tout sur les versions Pro

Un changement majeur se prépare du côté d’Apple. Alors que la gamme iPhone 18 était attendue pour 2026, un nouveau rapport indique que le modèle de base ne sortira finalement qu’en 2027.

Une décision qui marque la fin du lancement groupé des modèles standard et Pro chaque septembre.

Pas d’iPhone 18 « standard » en 2026

Contrairement à ce que des rumeurs récentes laissaient entendre, Apple ne lancera pas l’iPhone 18 (modèle de base) en même temps que les Galaxy S26 début 2026. Le modèle de base ne sera disponible qu’au début de 2027.

En revanche, les modèles iPhone 18 Air, Pro et Pro Max devraient sortir à l’automne 2026, selon le calendrier habituel de la marque.

Autre nouveauté confirmée : Apple lancera son tout premier iPhone pliant aux côtés des modèles Pro de l’iPhone 18. Il serait positionné comme un produit premium au-dessus du Pro Max, une sorte de vitrine technologique, censée rivaliser avec les Galaxy Z Fold de Samsung.

Une stratégie risquée mais calculée ?

Apple justifie cette nouvelle stratégie par une volonté de stimuler les ventes des modèles haut de gamme. L’idée : proposer les modèles Pro avant le modèle de base, espérant que certains consommateurs, ne voulant pas attendre, choisiront de monter en gamme.

Mais, cette stratégie est loin de faire l’unanimité. Certains observateurs estiment que l’effet inverse pourrait se produire, avec des clients frustrés par cette attente.

iPhone 17 : la dernière gamme unifiée ?

Si cela se confirme, l’iPhone 17 en 2025 pourrait être la dernière gamme lancée de manière groupée (modèle de base + Pro). En parallèle, le modèle économique iPhone 17e continuera d’être lancé selon le cycle habituel, sans changement pour les utilisateurs à petit budget.

Pendant ce temps, Samsung ne change rien à son calendrier. Les Galaxy S26 sortiront tous ensemble début 2026, suivis plus tard la même année par les Galaxy Z Flip 8 et Z Fold 8.

Apple bouleverse son calendrier pour la gamme iPhone 18, repoussant le modèle de base à 2027 et misant sur les versions haut de gamme pour booster ses ventes. Reste à voir si cette stratégie portera ses fruits ou si elle aliénera une partie de sa clientèle fidèle.