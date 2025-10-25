MacBook Pro M5 : Apple améliore discrètement la réparabilité, selon le démontage d’iFixit

Dans un marché où les performances ne suffisent plus à séduire, le nouveau MacBook Pro M5 attire l’attention pour une autre raison : sa conception interne.

Les experts en réparation d’iFixit ont récemment démonté le dernier ordinateur portable d’Apple, révélant de subtiles améliorations destinées à faciliter l’entretien et prolonger la durée de vie du produit.

MacBook Pro M5 : Des progrès discrets, mais réels

Selon le rapport relayé par 9to5Mac, iFixit note que l’accès à certains composants clés, comme la batterie et les ports, est désormais plus simple et ne nécessite plus toujours des outils propriétaires.

Cette évolution intervient alors que les régulateurs américains et européens poussent les géants du secteur à soutenir le droit à la réparation et à adopter des designs plus modulaires.

La batterie, en particulier, bénéficie d’un changement notable : elle est désormais fixée avec des bandes adhésives à languettes extractibles, au lieu des colles tenaces des modèles précédents. Une amélioration jugée « petite, mais bienvenue », qui estime qu’elle facilitera les remplacements par les ateliers indépendants — réduisant ainsi le risque de casse et prolongeant la durée de vie des machines.

Un design interne plus rationnel

Le circuit logique et le système de refroidissement ont également été repensés avec des connecteurs modulaires plus faciles à débrancher. En revanche, la mémoire vive (RAM) et le stockage restent soudés, comme toujours chez Apple — une pratique qui limite les possibilités de mise à niveau par l’utilisateur.

Pour les observateurs, Apple progresse à petits pas : les améliorations sont tangibles, mais la marque conserve un modèle fermé qui favorise son réseau de réparations agréé plutôt que les réparateurs indépendants.

Évolution, pas révolution

Comparé au MacBook Pro M4, le modèle M5 affiche des changements évolutifs plutôt que radicaux. iFixit y voit la réponse d’Apple aux critiques récurrentes des défenseurs du droit à la réparation. Le clavier a été légèrement renforcé, et certains éléments internes reprennent des solutions déjà aperçues dans le modèle 2023, améliorant la note de réparabilité sans bouleverser la structure générale.

Mais, certains points noirs demeurent : l’écran, toujours collé, reste difficile à remplacer, ce qui augmente les coûts de réparation et alimente les critiques sur l’impact environnemental des produits Apple.

Une transition vers plus de durabilité ?

Pour les analystes, le MacBook Pro M5 illustre la volonté d’Apple d’évoluer sans se renier : l’entreprise semble chercher un équilibre entre innovation technologique et durabilité. Selon les estimations d’iFixit, sa note de réparabilité devrait se situer dans la moyenne, confirmant un progrès lent, mais réel.

Dans un contexte où des concurrents comme Framework misent sur la réparabilité totale, Apple n’a plus vraiment le choix : le marché et la réglementation l’obligent à s’adapter.

Le MacBook Pro M5 n’est pas une révolution, mais il laisse entrevoir une nouvelle ère où les ordinateurs premium pourraient enfin devenir plus réparables et durables.