Faut-il attendre l’iPhone 18, iPhone 18 Pro ou l’iPhone pliable ?

L’iPhone 17 vient à peine d’être officialisé, avec ses déclinaisons iPhone Air, iPhone 17 Pro et Pro Max, que déjà les regards se tournent vers 2026. Entre rumeurs solides et spéculations, on a désormais une idée plus claire de ce qu’Apple prépare pour l’iPhone 18 et ses déclinaisons.

Un iPhone pliable attendu en 2026

Cela fait des années que Apple travaille en coulisse sur un iPhone pliable, et selon plusieurs analystes, ce fameux modèle, pourrait enfin voir le jour à l’automne 2026 sous le nom d’iPhone 18 Fold.

Les rumeurs parlent d’un écran externe de 5,5 pouces et d’un écran interne de 7,8 pouces au format tablette, avec potentiellement un capteur photo sous l’écran et un capteur Touch ID intégré au bouton latéral. La promesse d’Apple ? Un écran sans pli visible, un point où les Galaxy Z Fold de Samsung ont encore des limites.

Comme tout premier modèle d’une nouvelle catégorie, l’iPhone pliable sera probablement coûteux, au niveau des tarifs Pro Max, et pourrait souffrir des défauts de jeunesse. Mais l’arrivée d’Apple sur le marché des smartphones pliables devrait changer la donne.

iPhone 18 Pro : Face ID sous l’écran et ouverture variable

Les modèles iPhone 18 Pro et Pro Max, eux, devraient continuer à se distinguer par des exclusivités techniques. Selon Ross Young et Mark Gurman, Apple pourrait y intégrer un Face ID sous l’écran, réduisant ou supprimant complètement la Dynamic Island.

Côté photo, l’arrivée d’une ouverture variable est évoquée. Cette évolution permettrait de mieux gérer la profondeur de champ et l’exposition, améliorant la créativité et la qualité des clichés. Ajoutons à cela un nouveau processeur, davantage de RAM et peut-être des vitesses de transfert USB boostées, et on obtient un iPhone Pro encore plus orienté performance et polyvalence.

Un lancement décalé pour l’iPhone 18 « classique »

La vraie surprise pourrait venir de la stratégie de lancement. Apple envisagerait de scinder ses annonces :

L’iPhone 18 Fold, l’iPhone 18 Air et les modèles Pro sortiraient à l’automne 2026.

L’iPhone 18 « de base » ainsi que l’iPhone 18e arriveraient début 2027.

Un choix qui permettrait de donner plus de visibilité aux modèles premium tout en désengorgeant l’événement de septembre, devenu particulièrement chargé ces dernières années.

Les fonctionnalités Pro finissent toujours par arriver

Apple a déjà prouvé que les exclusivités Pro descendent tôt ou tard sur les modèles standards. L’écran 120 Hz ProMotion, par exemple, a mis cinq ans à se généraliser avec l’iPhone 18. On peut donc imaginer que la RAM supplémentaire, le refroidissement amélioré ou encore l’USB 3 finiront par se démocratiser.

Pour les utilisateurs, cela signifie que patienter un ou deux ans peut permettre d’obtenir des innovations Pro sans payer le prix fort.

Faut-il attendre ou changer maintenant ?

La grande question reste : faut-il changer d’iPhone en 2025 ?

Si vous avez un iPhone 13 ou plus ancien, passer à l’iPhone 17 est déjà un saut considérable (120 Hz, SOS satellite, meilleure autonomie, Apple Intelligence, caméra 48 MP, etc.).

Si vous avez un iPhone 16, les nouveautés sont plus timides et vous pouvez sans doute attendre.

Si votre problème est uniquement l’autonomie, un remplacement de batterie peut prolonger la vie de votre appareil pour 50 à 100 €.

Dans tous les cas, ceux qui rêvent d’un iPhone pliable n’ont qu’un an à patienter.