iPhone 18 Pro : Apple préparerait sa plus grande rupture de design depuis l’iPhone X

Apple n’est pas réputée pour bouleverser le design de l’iPhone d’une année sur l’autre. Pourtant, selon plusieurs sources concordantes, rendez-vous est pris pour 2026. Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max pourraient inaugurer les changements esthétiques les plus radicaux depuis l’iPhone X, tant à l’avant qu’à l’arrière.

Au programme : Face ID sous l’écran, disparition de la Dynamic Island sur les modèles Pro… et une évolution majeure du système photo.

Face ID sous l’écran : la fin annoncée de la Dynamic Island

Selon un nouveau rapport de The Information, Apple testerait enfin une version entièrement dissimulée de Face ID, intégrée sous la dalle OLED. Si cela se confirme, la Dynamic Island, introduite avec l’iPhone 14 Pro, disparaîtrait purement et simplement des modèles Pro.

Un tel changement n’est pas totalement inédit dans les rumeurs : des fuites similaires circulent depuis plusieurs générations, ce qui renforce la crédibilité de cette information.

Un écran presque sans interruption

Apple ne supprimerait pas totalement toute ouverture visible. La caméra frontale resterait présente, mais elle serait déplacée dans le coin supérieur gauche, et intégrée dans un poinçon beaucoup plus discret que l’actuel module central.

Ce choix marquerait la transformation la plus importante de la façade de l’iPhone depuis 2017, date de lancement de l’iPhone X et de l’abandon du bouton Home.

Une avancée photo attendue : l’ouverture variable

Apple ne se contenterait pas de revoir l’avant de l’appareil. À l’arrière, l’iPhone 18 Pro pourrait également franchir un cap technique important. D’après les informations disponibles, Apple travaillerait sur l’intégration d’un iris mécanique, permettant une ouverture variable sur l’un des capteurs photo principaux.

Une ouverture variable permettrait de capter davantage de lumière en basse luminosité, tout en évitant la surexposition en plein jour, et d’exploiter de nouveaux capteurs plus performants.

Jusqu’ici, Apple s’est surtout appuyée sur le traitement logiciel et la photographie computationnelle. Ce changement marquerait un retour assumé à l’optique physique, un terrain déjà exploré par certains concurrents Android.

Une puce A20 Pro taillée pour la rupture

Les iPhone 18 Pro sont attendus pour septembre 2026, avec une nouvelle puce A20 Pro. Celle-ci serait gravée selon le procédé 2 nm de TSMC, une première pour Apple. Mais, la vraie nouveauté pourrait venir du packaging. La RAM serait directement intégrée sur le wafer, aux côtés du CPU, du GPU et du Neural Engine.

Cette approche pourrait offrir des gains de performances, une meilleure efficacité énergétique, et une réduction de la taille globale de la puce.

Et côté logiciel, que deviendra l’interface ?

La disparition potentielle de la Dynamic Island soulève une question clé : comment Apple remplacera-t-elle cette interface devenue centrale dans iOS ?

Lors de son lancement, la Dynamic Island avait transformé une contrainte matérielle en véritable atout logiciel, avec des notifications dynamiques, des contrôles multimédias, et des activités en arrière-plan.

Si Apple choisit de l’abandonner, il est difficile d’imaginer la firme laisser ce vide sans proposer une nouvelle expérience d’interface, tout aussi intégrée et cohérente avec iOS.

Un iPhone à un tournant stratégique

Si ces informations se confirment, l’iPhone 18 Pro pourrait incarner une rupture visuelle majeure, un retour à l’innovation matérielle visible, et une nouvelle phase de maturation du design Apple.

Après plusieurs années d’évolutions prudentes, 2026 pourrait bien marquer un véritable tournant dans l’histoire de l’iPhone.