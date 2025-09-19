Accueil » Apple A19 vs A19 Pro : toutes les différences entre les nouvelles puces iPhone 17

Apple a dévoilé la série iPhone 17, et avec elle deux nouvelles puces haut de gamme : le Apple A19 et le Apple A19 Pro. Le premier équipe l’iPhone 17 standard, tandis que les modèles iPhone 17 Pro, Pro Max et l’iPhone Air embarquent le second.

Les deux SoC partagent de nombreux points communs, mais Apple a introduit quelques différences clés qui justifient la séparation entre les gammes.

Voici une analyse détaillée des similarités et différences entre les Apple A19 et Apple A19 Pro.

Apple A19/A19 Pro : Configuration, process & architecture

Les deux puces reposent sur le nœud 3 nm (N3P) de TSMC, garantissant un meilleur équilibre entre puissance et efficacité énergétique.

Côté CPU, le Apple A19 et le A19 Pro sont identiques :

6 cœurs au total

2 cœurs performance cadencés à 4,26 GHz

4 cœurs efficacité

Différence GPU :

Apple A19 : GPU 5 cœurs

Apple A19 Pro : GPU 6 cœurs

iPhone 17 Air : GPU réduit à 5 cœurs, malgré la puce Pro

Les modèles Pro bénéficient donc d’un avantage pour le gaming et les applications graphiques exigeantes. Cependant, tous supportent le ray tracing matériel.

Performance

Apple a introduit un nouveau système de refroidissement par chambre à vapeur sur les modèles Pro, permettant de maintenir des performances élevées plus longtemps.

Gains en benchmarks purs : différence de quelques pourcents seulement

Soutenabilité : le A19 Pro garde sa fréquence maximale sur de longues sessions (montage vidéo 4K, jeu intensif)

Mémoire et cache

Apple A19 : 8 Go LPDDR5X + 4 Mo de cache L2

Apple A19 Pro : 12 Go LPDDR5X + 6 Mo de cache L2

Certaines fonctionnalités restent limitées à l’A19 Pro :

Support ProRes RAW pour la vidéo

ISP amélioré pour un traitement photo/vidéo avancé

AI & Neural Engine

L’IA embarquée est un axe fort de cette génération. Les deux puces intègrent un Neural Engine de 16 cœurs, qui permet :

Améliorations photos en temps réel

Traductions instantanées

Prédiction de texte plus rapide

Traitement entièrement on-device, garantissant confidentialité et rapidité

Connectivité

Apple introduit un nouveau composant : la puce N1 pour le sans-fil.

Wi-Fi 7

Bluetooth 6

Modems 5G Snapdragon sur iPhone 17 Pro et Pro Max

Modem Apple C1X sur l’iPhone Air : plus économe en énergie mais limité au sub-6 GHz

Les Apple A19 et A19 Pro partagent une base CPU commune et des performances proches, mais la version Pro se démarque par son GPU plus puissant, sa mémoire plus généreuse, son système de refroidissement avancé, et ses fonctionnalités exclusives en photo/vidéo.

