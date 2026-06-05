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Facebook lance un assistant IA pour aider les créateurs à optimiser leurs contenus

Facebook lance un assistant IA pour aider les créateurs à optimiser leurs contenus

Meta veut garder les créateurs dans son écosystème. Facebook déploie un nouvel assistant IA destiné aux créateurs, capable de fournir des recommandations personnalisées à partir de leur style, de leurs performances, de leur communauté et de leurs objectifs.

Un coach conversationnel pour les créateurs

Plutôt que d’analyser manuellement des tableaux de bord, les créateurs pourront poser des questions directement à l’assistant : « Quand dois-je publier ? », « Que disent les gens dans mes commentaires ? » ou « Comment mon audience a-t-elle évolué ? ».

L’IA pourra ensuite proposer des pistes concrètes pour améliorer les performances, ajuster la stratégie éditoriale ou mieux comprendre les réactions du public.

L’assistant pourra aussi aider à trouver de nouvelles idées de publications. Il pourra suggérer des audios tendance, des sujets liés à l’actualité culturelle, des formats adaptés à la communauté et des angles inspirés des contenus qui fonctionnent déjà.

Le déploiement commence aux États-Unis, au Canada et en Inde.

Les traductions IA s’étendent

Meta ajoute aussi de nouvelles langues à ses traductions IA pour les Reels Facebook, dont le français, l’arabe, l’indonésien, le thaï et le vietnamien. La fonction conserve le ton et la voix du créateur, avec une option de synchronisation labiale pour rendre la traduction plus naturelle.

Meta affirme que plus de 500 millions d’utilisateurs regardent chaque semaine des vidéos traduites par IA sur Facebook.

Avec cet assistant, Facebook ne veut pas seulement aider les créateurs : il veut les retenir.

En intégrant directement l’analyse, l’idéation et la traduction dans son application, Meta réduit le besoin d’utiliser ChatGPT, Canva ou d’autres outils externes. C’est une stratégie claire : faire de Facebook non plus seulement une plateforme de diffusion, mais un studio IA complet pour créateurs.