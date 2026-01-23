iPhone 18 Pro : Jon Prosser dévoile le nouveau design avec Face ID sous l’écran

Malgré une plainte retentissante d’Apple l’an dernier autour de fuites d’iOS 26, Jon Prosser continue d’alimenter le feuilleton. Sa dernière salve vise cette fois le design de l’iPhone 18 Pro, avec une promesse qui sonne comme un jalon : Face ID partiellement sous l’écran, et une façade qui change enfin de grammaire visuelle.

Apple accuse Prosser et Michael Ramacciotti d’avoir orchestré l’accès à un iPhone de développement appartenant à un employé (Ethan Lipnik), avec une démonstration d’iOS 26 lors d’un appel FaceTime — appel qui aurait ensuite été capturé pour produire des rendus destinés à une vidéo.

Le contexte est important : quand une source devient elle-même un sujet judiciaire, chaque fuite prend une coloration différente — moins « indiscrétion », plus rapport de force.

Face ID sous l’écran : une caméra… en haut à gauche, et un iPhone qui « respire » autrement

Selon Prosser, la bascule clé tiendrait au déplacement des capteurs Face ID sous la dalle. Conséquence immédiate : il ne resterait qu’un poinçon pour la caméra frontale, placé dans le coin supérieur gauche.

Le détail qui intrigue le plus, c’est la gestion de la Dynamic Island. Plutôt que de disparaître, elle resterait — mais plus petite et surtout déplacée (en cohérence avec le nouvel emplacement de la caméra), tout en conservant le même rôle fonctionnel.

Autrement dit : Apple ne lâcherait pas son nouveau langage d’interface, elle le recomposerait.

Une gamme iPhone 18 « à deux vitesses » : Pro à l’automne, modèles « base » en 2027

Autre élément qui pèse sur la lecture du leak : plusieurs sources évoquent un calendrier éclaté, avec les modèles les plus premium (dont les iPhone 18 Pro et un iPhone Fold) attendus à l’automne, tandis que l’iPhone 18 « standard » arriverait plus tard, en 2027.

Si ce scénario se confirme, il change la perception de la gamme : le Pro Max devient mécaniquement « l’iPhone le moins cher » de la vague de septembre — une phrase absurde sur le papier, mais cohérente dans une stratégie de segmentation de plus en plus assumée.

Le reste : couleurs, photo, puce A20 Pro… et la tentation du « satellite 5G »

Dans la vidéo attribuée à Prosser, on retrouve aussi un paquet d’éléments déjà évoqués ailleurs, à prendre comme des rumeurs plutôt que des certitudes :

Nouvelles couleurs (bourgogne, violet, brun), régulièrement mentionnées dans les recaps de fuites.

Ouverture variable sur le capteur principal, potentiellement réservée au Pro Max (hypothèse prudente, car cette rumeur a déjà circulé sans aboutir).

Puce A20 Pro en 2 nm (un saut technologique majeur s’il se concrétise), et un modem Apple de nouvelle génération (C2/variante) dans la continuité de l’internalisation radio.

Et surtout : des mentions d’une forme de connectivité satellitaire « plus naturelle », présentée comme une étape vers du « 5G via satellite ». Là, le conditionnel est de rigueur : les formulations varient selon les sites, et l’idée recouvre potentiellement plusieurs réalités techniques (du secours data à des usages plus continus).

Apple prépare-t-il la sortie en douceur de l’encoche… sans tuer la Dynamic Island ?

Ce leak raconte une chose assez traditionnelle chez Apple : ne pas casser l’expérience, même quand le matériel change. Si Face ID passe réellement sous l’écran, Apple gagne enfin le droit de redessiner la face avant. Mais au lieu d’effacer la Dynamic Island — devenue un repère d’usage — la marque pourrait la déplacer et la miniaturiser, comme un élément d’interface qui survit à son origine matérielle.

La question, au fond, n’est pas « est-ce joli ? », mais « est-ce Apple ? ». Et c’est précisément ce que ces rendus cherchent à tester : une transition où l’iPhone devient plus « plein écran », sans perdre l’un des rares gestes UI que la marque a réussi à imposer en quelques générations.