Accueil » Gemini : Google rend ses nouveaux modes de raisonnement accessibles à tous

Gemini : Google rend ses nouveaux modes de raisonnement accessibles à tous

Gemini : Google rend ses nouveaux modes de raisonnement accessibles à tous

Google accélère encore autour de Gemini. Après leur arrivée progressive autour de la Google I/O 2026, les nouveaux niveaux de raisonnement de Gemini sont désormais disponibles plus largement sur le web, Android et iOS.

Deux modes : Standard et Extended

Les utilisateurs peuvent choisir entre deux niveaux :

Standard, pensé pour les demandes courantes, plus rapides et moins coûteuses en ressources. Extended, conçu pour les questions complexes, les raisonnements longs, le code ou les analyses plus poussées.

Ces options sont disponibles sur Gemini 3.5 Flash et Gemini 3.5 Flash Light, y compris pour les utilisateurs gratuits.

Gratuit, mais pas illimité

Le mode Extended consomme davantage de tokens. En pratique, il peut donc épuiser plus rapidement les quotas des utilisateurs gratuits. Pour les usages intensifs, Google pousse toujours vers ses offres payantes, notamment AI Ultra, qui donne accès aux fonctions les plus avancées comme Deep Think.

Deep Think reste réservé aux abonnés

Le niveau supérieur, Deep Think, reste associé aux abonnements premium. Google le présente comme une fonction de raisonnement avancé destinée aux problèmes complexes en science, ingénierie, mathématiques ou développement logiciel.

Avec ces nouveaux modes, Google rend Gemini plus flexible. L’utilisateur peut choisir entre vitesse et profondeur, selon la tâche.

Mais, cette ouverture a ses limites : plus un modèle « réfléchit », plus il consomme de ressources. La vraie bataille ne porte donc plus seulement sur la puissance des modèles, mais sur leur coût d’usage, leur efficacité énergétique et leur disponibilité pour le grand public.